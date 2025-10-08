बनास में बजरी खनन का विरोध, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, रोजगार देने की मांग
भीलवाड़ा के अकोला क्षेत्र में बनास नदी में जेसीबी से बजरी खनन के विरोध में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.
Published : October 8, 2025 at 8:28 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के अकोला क्षेत्र से गुजरने वाली बनास नदी में जेसीबी मशीन से बजरी खनन का ग्रामीणों ने विरोध किया है. ग्रामीणों का कहना था कि इससे भूजल स्तर गिर जाएगा और नदी का स्वरूप भी बिगड़ेगा. इस संबंध में बड़ी संख्या में गांवों से आए महिला और पुरुष कलेक्ट्रेट पहुंचे. यहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर की मौजूदगी में उन्होंने प्रदर्शन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की. ग्रामीणों ने मांग नहीं मानने पर नदी पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी.
जिले से गुजरने वाली नदियों में लीज होल्डर द्वारा अवैध बजरी दोहन की शिकायतें लगातार मिल रही थी. जिला प्रशासन ने कई बार कार्रवाई भी की. इस बीच अकोला क्षेत्र की बनास नदी में बजरी लीज होल्डर द्वारा जेसीबी मशीन से बजरी खनन के विरोध में ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं.
ग्रामीणों ने बजरी लीज होल्डर से मांग की है कि वह जेसीबी मशीन से बजरी खनन बंद करके स्थानीय लोगों को रोजगार दे, ताकि उन्हें रोजगार के लिए भटकना न पड़े और अत्यधिक गहराई तक बजरी का दोहन भी न हो. कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने कहा कि जिले के अकोला क्षेत्र की सात ग्राम पंचायतों के किसानों ने बजरी लीज होल्डर पर नदी के बहते पानी में जेसीबी के माध्यम से अवैध खनन का आरोप लगाया है.
पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप: धीरज गुर्जर ने पुलिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि विभाग ने ग्रामीणों की सहमति के बिना लीज दी थी, अब बिना सहमति के लीज नहीं चलनी चाहिए. अत्यधिक बजरी दोहन से भूमिगत जलस्तर कम हो जाएगा. जिला प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है. गुर्जर ने बजरी ठेकेदार पर मारपीट के आरोप भी लगाए.
जेसीबी से बजरी खनन पर रोक: उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के पास वर्ष 2012 का न्यायालय का आदेश है कि मजदूरों के द्वारा ही बजरी खनन किया जा सकता है, जेसीबी के माध्यम से नहीं. इस संबंध में जिला प्रशासन को चेतावनी दी गई है. यदि प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की तो तो आने वाले दिनों में 25 से 30 हजार किसानों के साथ वे नदी में जाकर बैठेंगे, फिर प्रशासन को स्वयं आना होगा.