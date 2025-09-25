ETV Bharat / state

ग्रामीणों का जबरदस्त विरोध, स्टेट हाईवे निर्माण की मांग पर नमाना-बूंदी मार्ग पर चक्का जाम

पीडब्ल्यूडी (पीपीपी मोड) अधिशासी अभियंता मुकेश गोचर ने बताया कि स्टेट हाईवे 29 बी का निर्माण कार्य शुरू करने की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा ग्रामीणों के समझौते के बाद ही जाम हटाया गया. 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा. सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और काम में तेजी लाई जाएगी. सड़क निर्माण के लिए पहले से योजना और बजट तैयार है. निर्माण कार्य शुरू होने के बाद क्षेत्रवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षित सड़क सुविधा मिल जाएगी.

बूंदी : जिले के नमाना क्षेत्र के करीब एक दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने गुरुवार को अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने नमाना-बूंदी मार्ग पर करीब दो घंटे तक चक्का जाम लगाकर प्रशासन पर दबाव बनाया. उनका कहना था कि 2018 में तत्कालीन सरकार ने इस मार्ग को स्टेट हाईवे घोषित किया, लेकिन अब तक सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ. लंबे समय से सड़क के बिगड़े हालातों ने ग्रामीणों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है.

ग्रामीण राधेश्याम मीणा का कहना है कि यह मार्ग उनके दैनिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. इस मार्ग के माध्यम से वे अपने गांवों से बूंदी शहर, स्कूल, अस्पताल और बाजार तक आते-जाते हैं. सड़क पर गहरे गड्ढों और टूट-फूट के कारण दोपहिया वाहनों और पैदल चलने वाले लोगों को रोजमर्रा की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. कई बार तो वाहन मालिकों को अपने वाहनों की मरम्मत के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं. लंबे समय से चली परेशानी के चलते करीब एक दर्जन गांवों के लोग सिलोर गांव के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे.

सूचना पर पहुंची पुलिस और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी : जाम की सूचना मिलते ही सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक सत्यनारायण चौधरी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि वे तब तक जाम नहीं हटाएंगे जब तक पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारी खुद आकर निर्माण कार्य शुरू करने की निश्चित तारीख का आश्वासन नहीं देंगे. थोड़ी देर बाद बूंदी तहसीलदार अर्जुन लाल भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को जाम हटाने के लिए समझाने लगे. तहसीलदार ने स्थानीय प्रशासन की ओर से आश्वासन देने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि सिर्फ लिखित आश्वासन उन्हें संतोषजनक नहीं लगता. पीडब्ल्यूडी (पीपीपी मोड) अधिशासी अभियंता मुकेश गोचर धरना स्थल पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को समझाया और 15 नवंबर से निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दिया. ग्रामीणों ने इस निश्चित तारीख का भरोसा करके ही जाम हटाया और मार्ग को बहाल किया.

ग्रामीणों की नाराजगी और उनकी मांग : ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क पर गड्ढे कई वर्षों से बने हुए हैं. वर्षा के मौसम में यह और भी खतरनाक हो जाता है. कई बार दुर्घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है. दोपहिया वाहन और पैदल चलना लगभग असंभव हो जाता है. ग्रामीणों ने कहा कि सड़क बनाने की बात सालों से हो रही थी, हम हर रोज गड्ढों से गुजरते हैं. अब आश्वासन मिला है, लेकिन निर्माण जल्दी शुरू होना चाहिए. उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से मांग की है कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए और ग्रामीणों को इस मार्ग पर सुरक्षित आवाजाही के लिए आवश्यक इंतजाम किए जाएं.