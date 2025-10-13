ETV Bharat / state

गांव का अस्पताल खुद हुआ बीमार , स्टाफ रहता है गैरहाजिर, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

ग्राम पंचायत बड़ेसाल्ही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था का आलम है.जिसे लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है.

villagers Protest for Treatment
गांव का अस्पताल खुद हुआ बीमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 13, 2025 at 1:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरिया : जिले के ग्राम पंचायत बड़ेसाल्ही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है. ग्रामीणों ने कलेक्टर बैकुंठपुर को आवेदन सौंपकर नियमित रूप से ड्यूटी नहीं करने वाले तीन कर्मचारियों अनुराधा, राजकुमार जायसवाल और कपिल के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर उन्हें हटाने की मांग की है.

ड्रेसर पर अभद्रता का आरोप : ग्रामीणों का आरोप है कि अनुराधा लगभग 20 वर्षों से यहां तैनात है. लेकिन कभी भी नियमित ड्यूटी पर उपस्थित नहीं रहतीं. बताया गया कि उनके स्थान पर ड्रेसर राजकुमार जायसवाल उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देता है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अनुराधा केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व पर ही स्वास्थ्य केंद्र आती हैं. शिकायत में ये भी उल्लेख किया गया है कि राजकुमार जायसवाल भी मनमानी करता है. ग्रामीणों से अभद्र व्यवहार करता है.

मंत्री का आदमी बताकर ड्यूटी से नदारद : ग्रामीणों का कहना है कि वो खुद को मंत्री जी का आदमी बताकर दबाव बनाता है और नियमित ड्यूटी से गायब रहता है. इसी तरह फार्मासिस्ट कपिल पर आरोप है कि वह नव-निर्मित अस्पताल भवन में रहता है. इस दौरान वो अज्ञात लोगों को बुलाकर शराब पीने जैसी गतिविधियों में लिप्त रहता है.ग्रामीणों का कहना है कि वह भी अक्सर ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है और 15-15 दिन तक गायब रहने के बाद आकर रजिस्टर में हस्ताक्षर कर देता है.

गांव का अस्पताल खुद हुआ बीमार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों के मुताबिक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी इन कर्मचारियों की गैरहाजिरी की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं देते और उपस्थिति रजिस्टर में भी उनकी अनुपस्थिति दर्ज नहीं होती जिससे पूरे स्वास्थ्य केंद्र का संचालन अव्यवस्थित बना हुआ है-प्रभु सिंह, स्थानीय

villagers Protest for Treatment
स्टाफ रहता है गैरहाजिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गांव में स्वास्थ्य केंद्र होते हुए भी इलाज नहीं हो पाता. जब ग्रामीण अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता. ड्रेसर की पत्नी अनुराधा पदस्थ हैं लेकिन वो कभी आती नहीं हमें इलाज के लिए पोड़ी या अन्य जगह जाना पड़ता है. जहां लोग उल्टा यही कहते हैं कि गांव में अस्पताल है तो वहां इलाज क्यों नहीं कराते- गायत्री मरावी,सरपंच, बड़ेसाल्ही

वहीं इस पूरे मामले में उप सरपंच विजेंद्र सिंह ने बताया कि हमने कोरिया कलेक्टर को आवेदन देकर कर्मचारियों की शिकायत की थी. एक महीना बीत जाने के बाद भी न कोई निरीक्षण हुआ, न कोई जांच. अब हम सभी ग्रामीण एक गाड़ी में बैठकर फिर से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं.

जिला पंचायत अध्यक्ष से भी मुलाकात की है. हम चाहते हैं कि अनुराधा को अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए और गांव में योग्य डॉक्टर की नियुक्ति हो.फार्मासिस्ट कपिल अस्पताल परिसर में शराब पीता है और शराबियों को बुलाकर बैठकों का अड्डा बना देता है- विजेंद्र सिंह, उपसरपंच,बाड़ेसाल्ही

सामूहिक आंदोलन की चेतावनी : ग्रामीणों की माने तो उनके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन स्वास्थ्यकर्मी कभी ड्यूटी पर नहीं आते.कई बार आवेदन दिए हर बार सिर्फ आश्वासन मिला. ग्रामीण मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं और इलाज नहीं मिल पा रहा है. एक डॉक्टर शराबी है, ऐसे में वो इलाज कैसे करेगा. हमने मांग की है कि ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त कर योग्य डॉक्टर भेजा जाए. अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई, तो हम ग्रामीण अस्पताल में ताला लगाएंगे. ग्रामीणों के मुताबिक अब धैर्य की सीमा पार हो चुकी है. यदि प्रशासन ने जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की तो वे सामूहिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.

वाट्सएप के जमाने में एक बुजुर्ग हाथों से पत्र लिखकर देते हैं शुभकामना संदेश, लोगों ने कहा- इससे अपनापन लगता है


गरियाबंद: उदंती सीतानदी अभयारण्य में सागौन लकड़ी की नाव बनाकर नदी के बहाव से तस्करी

गरियाबंद में बीमार हाथी ने ली युवक की जान, मैनपुर की घटना, क्षेत्र में दहशत

For All Latest Updates

TAGGED:

STAFF REMAINS ABSENTHOSPITAL ITSELF SICKगांव का अस्पताल खुद हुआ बीमारबड़ेसाल्हीVILLAGERS PROTEST FOR TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.