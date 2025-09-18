ETV Bharat / state

नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश, ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर जड़ा ताला

बूंदी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और अपहरण करने की कोशिश की घटना के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया.

नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़
नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read
बूंदी : रायथल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग स्कूल छात्रा से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश से जुड़े मामले ने गुरुवार सुबह तूल पकड़ लिया. पीड़ित छात्रा के परिजनों और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया. करीब 3 घंटे चले प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों के साथ स्कूल के बच्चे भी घटना से आक्रोशित होकर सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे. प्रदर्शन और जाम की सूचना पर रायथल थाना प्रभारी राजाराम जाट मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों और पीड़िता के परिजनों से समझाइश की.

आरोपी के विरुद्ध दर्ज किया मामला : थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि मामले में आरोपी युवक के विरुद्ध पीड़ित बालिका और उसके पिता की ओर से दी गई रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है. पीड़ित नाबालिग छात्रा ने स्कूल पढ़ने आने के समय युवक पर प्रतिदिन परेशान और छेड़छाड़ का आरोप लगाया. साथ ही उसका अपहरण कर ले जाने का भी आरोप लगाया था.

आरोपी की जल्द गिरफ्तारी पर माने ग्रामीण : थाना प्रभारी की समझाइश के बाद युवक की जल्द गिरफ्तारी करने की बात पर ग्रामीणों की सहमति बन गई. बालिका के परिजनों का आरोप था कि आरोपी रास्ते में ही दुकान लगाता है. उसकी रोज-रोज की हरकतों से बालिका परेशान हो गई थी, अगर जल्द आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा.

