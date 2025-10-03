ETV Bharat / state

नहीं थम रहा सारंडा विवाद! वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, मंत्री दीपक बिरुवा ने दिया आश्वासन

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के फुटबॉल मैदान में सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के मुद्दे पर एक बड़ी आमसभा आयोजित हुई. इस सभा में लगभग ढाई हजार ग्रामीण इकट्ठे हुए और तीन घंटे तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराई. ग्रामीणों का कहना था कि यदि इस क्षेत्र को सेंचुरी बनाया गया तो उनकी परंपरागत संस्कृति, रीति-रिवाज और आजीविका पर सीधा संकट आ जाएगा.

ग्रामसभा की सहमति के बिना कोई निर्णय मान्य नहीं: ग्रामीण

कार्यक्रम की शुरूआत सारंडा डीएफओ अभिरूप सिन्हा के संबोधन से हुई. इसके बाद कई ग्रामीण प्रतिनिधियों ने सेंचुरी निर्माण का जोरदार विरोध किया. उन्होंने तीर-धनुष लेकर नारे लगाए और कहा कि बिना ग्रामसभा की सहमति के कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा. वक्ताओं में रामेश्वर चांपिया, अमर सिंह सिद्धू, बुद्धराम सिद्धू और कृष्णा टोपनो समेत दूसरे लोगों ने बताया कि खनन और उद्योगों ने पहले ही जंगलों और नदियों को नुकसान पहुंचाया है.

ग्रामीणों के समर्थन में मंत्री दीपक बिरुवा (Etv Bharat)

'सेंचुरी बनने से मिट जाएगा आदिवासी समाज की अस्तित्व'

इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें यहां से सभी प्रकार के रोजगार से वंचित रखा गया है. ऐसे में सेंचुरी बनने से आदिवासी समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा. सभा की अध्यक्षता कर रहे राज्य मंत्री दीपक बिरुवा ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की भावनाओं, सांस्कृतिक धरोहर और जीविका के सवालों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और जनता की राय को ध्यान में रखकर ही आगे का कदम उठाएगी.