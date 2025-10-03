ETV Bharat / state

नहीं थम रहा सारंडा विवाद! वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, मंत्री दीपक बिरुवा ने दिया आश्वासन

चाईबासा में सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के फैसले के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए इसका कड़ा विरोध किया.

SARANDA FOREST IN JHARKHAND
चाईबासा में आमसभा के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 3, 2025 at 6:58 PM IST

3 Min Read
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम के फुटबॉल मैदान में सारंडा जंगल को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किए जाने के मुद्दे पर एक बड़ी आमसभा आयोजित हुई. इस सभा में लगभग ढाई हजार ग्रामीण इकट्ठे हुए और तीन घंटे तक अपनी आपत्तियां दर्ज कराई. ग्रामीणों का कहना था कि यदि इस क्षेत्र को सेंचुरी बनाया गया तो उनकी परंपरागत संस्कृति, रीति-रिवाज और आजीविका पर सीधा संकट आ जाएगा.

ग्रामसभा की सहमति के बिना कोई निर्णय मान्य नहीं: ग्रामीण

कार्यक्रम की शुरूआत सारंडा डीएफओ अभिरूप सिन्हा के संबोधन से हुई. इसके बाद कई ग्रामीण प्रतिनिधियों ने सेंचुरी निर्माण का जोरदार विरोध किया. उन्होंने तीर-धनुष लेकर नारे लगाए और कहा कि बिना ग्रामसभा की सहमति के कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा. वक्ताओं में रामेश्वर चांपिया, अमर सिंह सिद्धू, बुद्धराम सिद्धू और कृष्णा टोपनो समेत दूसरे लोगों ने बताया कि खनन और उद्योगों ने पहले ही जंगलों और नदियों को नुकसान पहुंचाया है.

ग्रामीणों के समर्थन में मंत्री दीपक बिरुवा (Etv Bharat)

'सेंचुरी बनने से मिट जाएगा आदिवासी समाज की अस्तित्व'

इसके साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें यहां से सभी प्रकार के रोजगार से वंचित रखा गया है. ऐसे में सेंचुरी बनने से आदिवासी समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा. सभा की अध्यक्षता कर रहे राज्य मंत्री दीपक बिरुवा ने भरोसा दिलाया कि ग्रामीणों की भावनाओं, सांस्कृतिक धरोहर और जीविका के सवालों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और जनता की राय को ध्यान में रखकर ही आगे का कदम उठाएगी.

आमसभा के दौरान मंत्री दीपक बिरुवा (Etv Bharat)

विवाद का समाधान अदालत और सरकार के फैसले पर निर्भर

सभा के अंत में यह निष्कर्ष निकला कि सारंडा में फिलहाल विकास और अधिकारों की लड़ाई चल रही है. एक ओर वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है. दूसरी ओर स्थानीय आदिवासी समुदाय की आजीविका और पारंपरिक अधिकार भी उतने ही अहम हैं. अब इस विवाद का समाधान अदालत और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा.

आमसभा में जुटे सैकड़ों ग्रामीण (Etv Bharat)

ग्रामीणों की विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, जीविकोपार्जन की विधि और उनकी भावनाओं को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा. सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान करती है और जनता की राय को सर्वोपरि मानकर ही आगे की प्रक्रिया तय होगी: दीपक बिरूवा, मंत्री

इस अवसर पर सांसद जोबा माझी, विधायक सोनाराम सिंकू, विधायक जगत माझी, जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी सोरेन, उपायुक्त चंदन कुमार और एसपी अमित रेणु समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे.

