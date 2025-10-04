ETV Bharat / state

बिजली को लेकर ग्रामीणों का बीसीसीएल के खिलाफ प्रदर्शन, अधिकारी से हुई तीखी बहस

धनबाद: जिले के बीसीसीएल सिजुआ एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के पास रहने वाले ग्रामीण बिजली आपूर्ति ना होने से भड़क उठे. उन्होंने इसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया. वहीं प्रदर्शन के दौरान उन्होंने एक बीसीसीएल अधिकारी को घेर लिया. ग्रामीणों द्वारा अधिकारी की पिटाई की भी बात सामने आई है.

दरअसल, बीसीसीएल सिजुआ एरिया 5 के वासुदेवपुर कोलियरी के आसपास स्थित चौदह नंबर, चौवालीस नंबर, धौड़ा और एकदा समेत चार-पांच मोहल्लों के लोग पिछले चार दिनों से बिजली के बिना रोजमर्रा का जीवन गुजार रहे हैं. इसे लेकर दो दिन पहले भी ग्रामीणों ने वासुदेवपुर कोलियरी में प्रदर्शन किया था. जिसके बाद बिजली बहाल तो हुई, लेकिन केवल तीन घंटे के लिए. इसके बाद ग्रामीण भड़क गए और कोलियरी की खदानों पर प्रदर्शन करने लगे.

स्थानीय महिला और थाना प्रभारी का बयान (ईटीवी भारत)

ग्रामीणों के प्रदर्शन के दौरान बीसीसीएल सर्वे विभाग के अधिकारी लक्ष्मण यादव अपने मोबाइल फोन से प्रदर्शन का वीडियो बना रहे थे. इस दौरान ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया. तीखी बहस के बाद बीसीसीएल अधिकारी की पिटाई कर दी गई. बाद में केंदुआडीह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामला सुलझाया. वहीं ग्रामीणों को प्रबंधन से बात करने की अनुमति दी गई. बीसीसीएल प्रबंधन के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद ग्रामीण शांत हुए.

ग्रामीणों का कहना है कि दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहार पर उन्हें बिजली नहीं मिली. वे सभी परेशान थे. चार दिनों से बिजली के बिना थे. पिछले दिन हुए विरोध प्रदर्शन के बाद, बीसीसीएल प्रबंधन ने बिजली आपूर्ति बहाल करने का वादा किया था. हालांकि, बिजली आपूर्ति केवल तीन घंटे ही हो रही थी. वार्ता में यह निष्कर्ष निकला कि बिजली समस्या का जल्द ही समाधान कर लिया जाएगा. प्रबंधन ने निर्बाध बिजली आपूर्ति का आश्वासन दिया है.