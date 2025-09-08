ETV Bharat / state

हजारीबाग में चंगाई सभा का ग्रामीणों ने किया विरोध, धर्मांतरण कराने का लगया आरोप

हजारीबाग: झारखंड में धर्मांतरण का खेल कोई नया नहीं है. हमेशा यह सुर्खियों में बना रहता है. कई संगठनों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि झारखंड में भोले-भाले ग्रामीणों को कई तरह के लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है.

बंद कराई चंगाई सभा

हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड के रोमी पंचायत अंतर्गत छड़वा गांव में आशा देवी, पति राम शर्मा के घर में चल रही चंगाई सभा को लेकर हंगामा हो गया. जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सभा को बंद करा दिया. इस दौरान ग्रामीणों की बाहर से आए कुछ लोगों के साथ कहासुनी भी हुई. जब मामला पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने दोनों तरफ के लोगों को समझाया. पुलिस ने आगे बताया कि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण को लेकर आवेदन देगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल (Etv Bharat)

गांव में चंगाई सभा को लेकर विवाद

वहीं ग्रामीणों के मुताबिक एक साल से आशा देवी के घर पर आयोजित हो रही इस सभा में छड़वा गांव के अलावा असधीर, रोमी, हेदलाग, डांड, तिलरा, कंचनपुर, हुड़हुहू और मंडई गांवों के कई लोग शामिल होते हैं. सभा का नेतृत्व मंडई निवासी शीला देवी और हुड़हुहू निवासी तुलसी रविदास कर रहे थे. तभी सभा को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि आशा देवी के घर से पवित्र बाइबिल, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ भ्रामक पोस्टर और पंपलेट मिले हैं. जिससे बवाल और तेज हो गया.