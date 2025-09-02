भीलवाड़ा: जिले के आसींद कस्बे और आसपास के गांवों के लोग खारी नदी में पानी आने से खुश दिखाई दिए. ग्रामीण बड़ी संख्या में नारसिंह माता व रानी माता मंदिर पर एकत्र हुए और बाद में नदी पर जाकर उसे चुनरी ओढ़ाई. पूजा अर्चना कर नदी में नारियल भी अर्पित किया गया.

आसींद नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, पार्षदों व ग्रामीणों ने पहले मंदिर में मातेश्वरी की पूजा-अर्चना की. इसके बाद ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर नाचते-गाते श्रद्धालु तेली मोहल्ला, ब्राह्मणों का मोहल्ला, चारभुजा नाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर, गढ़ी चौक होते हुए खारी नदी के तट तक पहुंचे. वहां विधि-विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ खारी नदी की पूजा-अर्चना की गई. श्रद्धालुओं ने मिलकर नारियल अर्पित किए और जयघोष के साथ नदी को चुनरी ओढ़ाई. सैकड़ों महिलाएं व पुरुष झूमते-नाचते रहे. नदी में पानी आने से पूरे क्षेत्र में खुशहाली की लहर दौड़ गई.

नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू ने कहा कि खारी नदी में लगातार दूसरी बार पानी आया है. इससे कुएं, बावड़ी और नलकूपों का जलस्तर बढ़ेगा. आगामी फसल के लिए यह नदी वरदान साबित होगी. उन्होंने बताया कि आसींद क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध खारी बांध लगातार दूसरी बार लबालब होने के बाद सोमवार को ओवरफ्लो हो गया है. आसींद कस्बे के पास स्थित 21 फीट भराव क्षमता वाले इस बांध का पानी वर्ष 2024 में भी मानसून अच्छा होने के कारण खारी नदी के जरिए ब्यावर जिले के प्रमुख नारायण सागर बांध में पहुंचा था. राजसमंद जिले की देवगढ़ व भीम क्षेत्र में अच्छी बारिश होने के कारण यह बांध इस वर्ष भी लबालब हो गया. इसका पानी फिर से नारायण सागर बांध में पहुंच गया है. ऐसे में लगातार दूसरे साल नदी में पानी आने पर लोगों में उत्साह देखने को मिला. लोग नदी तट पर पहुंच कर उसकी पूजा कर रहे हैं.