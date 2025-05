ETV Bharat / state

अबूझमाड़ में विकास की बयार, कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, आश्रम शाला शुरू करने की मांग - DEMAND TO START AN ASHRAM

आश्रम शाला शुरू करने की मांग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 26, 2025 at 6:13 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:37 PM IST 4 Min Read

नारायणपुर: छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले के घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अबूझमाड़ में बदलाव की बयार चल रही है. गुमारका गांव के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की. गुमारका गांव कुतुल से 17 किलोमीटर दूर है. कुतुल को नक्सलियों की राजधानी माना जाता रहा है. इसी कुतुल में पुलिस कैंप की स्थापना हुई और विकास कार्य आरंभ हुए हैं, जिससे ग्रामीण प्रभावित हुए हैं. यही वजह है कि ग्रामीण खुद कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारायणपुर कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई को ज्ञापन सौंपा. गुमारका के ग्रामीणों ने गांव में सड़क निर्माण, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की कमियां बताईं और वर्षों पहले बंद की गई आश्रम शाला को दोबारा शुरू करने की मांग भी रखी. आश्रम शाला शुरू करने की मांग (ETV Bharat)

Last Updated : May 26, 2025 at 6:37 PM IST