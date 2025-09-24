ETV Bharat / state

ऐसे सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्था! कंडारीछीना में न डॉक्टर न स्टाफ, अब लगा ताला, मरीज परेशान

पीएचसी कंडारीछीना में डॉक्टर नहीं: दरअसल, पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विकासखंड के खेतीगांव, इटावा, टुंटाचोड़ा, दुगईआगर, सुन्यूड़ा, ज्वाल, बोकटी, खितोली, धोलानी, गेरू, बड़ीमुना, बैठाना, भैरू, डोवालखेत, अंबाला, दुगईक्यूरी, बरुड़ा, चिलतोला, बोड़ी, मंखोला, सौंणा, भुनार, बसौड़ा, मल्लाधूरा, ल्वेसर समेत आसपास के 30 गांवों की 10 हजार से ज्यादा की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंडारीछीना खोला गया है. साल 2018 में यहां तैनात डॉक्टर ने नौकरी छोड़ दी, तब से यहां कोई पर डॉक्टर तैनात नहीं किया गया है.

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है. पिथौरागढ़ में भी स्वास्थ्य सुविधा भगवान भरोसे है. जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस कदर दम तोड़ रही हैं, उसकी एक बानगी पीएचसी कंडारीछीना में देखने को मिल रहा है. जहां डॉक्टर की तैनाती तो नहीं हुई, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो अपने अनुभव से मरीजों को दवा रहे थे. बीते दिनों वो भी रियाटर हो गए. जिसके बाद दवा मिलना भी बंद हो गया. वहीं, विभाग ने अस्पताल में ताला लगाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है. मंगलवार को मरीज दवा लेने अस्पताल पहुंचे, लेकिन ताला लगा होने से उन्हें निराश लौटना पड़ा.

एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी हुए रिटायर: व्यवस्था के तहत फार्मासिस्ट की तैनाती कर हफ्ते में 3 दिन (गुरुवार शुक्रवार और शनिवार) को उन्हें अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई. बाकी दिनों में यहां तैनात एकमात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने अनुभव से मरीजों को दवा देने का काम कर रहे थे. बीते दिनों वो सेवानिवृत्त हो गए तो स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में ताला लगा दिया. अब इस अस्पताल का ताला खोलने वाला भी कोई नहीं है.

मामूली दवा मिलना भी हुआ बंद: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंडारीछीना में ताला लगने से क्षेत्र के मरीजों को इलाज तो दूर मामूली दवा मिलना भी बंद हो गया है. मंगलवार को भी कुछ लोग और बीमार बच्चे दवा के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल में ताला लगा होने से उन्हें निराश लौटना पड़ा. डॉक्टरों की तैनाती न होने से क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने सरकार से जल्द डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है. ताकि, ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके.

आक्रोशित ग्रामीण (फोटो सोर्स- Villagers)

बिना डॉक्टर का है अस्पताल: स्वास्थ्य विभाग महकमा पीएचसी कंडारीछीना में डॉक्टर तो तैनात नहीं कर सका है. इसके अलावा किसी अन्य डॉक्टर को भी इस पीएचसी का प्रभार नहीं दिया गया है. पूर्व जिपं सदस्य हरीश भंडारी, पूर्व प्रधान गोविंद सिंह, दीपक लाल, दरपान सिंह, प्रधान राजेंद्र सिंह, बीडीसी सदस्य सुंदर सिंह समेत अन्य लोगों ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर न होना, क्षेत्र की अनदेखी है. सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की बात कर रही है, लेकिन अस्पताल में ताले लटके हैं.

"प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंडारीछीना में डॉक्टर नहीं हैं. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत नजदीकी अस्पताल के फार्मासिस्ट को वहां का प्रभार दिया गया है, जो हफ्ते में तीन दिन अपनी सेवा देते हैं. स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक की तैनाती के प्रयास किए जा रहे हैं."- डॉ. एसएस नबियाल, सीएमओ, पिथौरागढ़

