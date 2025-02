ETV Bharat / state

राजसमंद में जेसीबी के आगे लेटे ग्रामीण, रोड के नक्शे में बदलाव को लेकर उठाए सवाल - VILLAGERS LAY DOWN IN FRONT OF JCB

जेसीबी के आगे लेटे ग्रामीण ( ETV Bharat Rajsamand )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : Feb 15, 2025, 10:59 PM IST