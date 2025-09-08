ETV Bharat / state

बदहाल सड़कों से उभरा आक्रोश, 12 गांवों के ग्रामीणों ने तालेड़ा में लगाया जाम

प्रदर्शन करते ग्रामीण ( ETV Bharat Bundi )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 8, 2025 at 8:31 PM IST 2 Min Read

बूंदी: जिले के तालेड़ा क्षेत्र की जर्जर सड़कों और अव्यवस्था ने आखिरकार ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया. तेज बारिश और बाढ़ के बाद से सड़कों की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है. गहरे गड्ढों और कीचड़ से लथपथ रास्तों ने ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल कर दी है. रोजाना स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार को तालेड़ा क्षेत्र के 12 गांवों के ग्रामाीणों ने नमाना रोड से अंथड़ा मार्ग पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर बीचोंबीच सड़क पर खड़ा कर यातायात रोक दिया. अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई. ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालक आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं. बरसात के दौरान स्थिति और भयावह हो गई है. लीलेडा व्यसान, अंथड़ा, ठिकरिया चारणान, लालपुर बरदा, कोटिया और बटवाड़ा जैसे गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क लंबे समय से टूटी पड़ी है. एक फैक्ट्री के भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क और भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं. तालेड़ा में प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)