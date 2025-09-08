ETV Bharat / state

बदहाल सड़कों से उभरा आक्रोश, 12 गांवों के ग्रामीणों ने तालेड़ा में लगाया जाम

तालेड़ा के ग्रामीणों ने टूटी सड़कों की मरम्मत को लेकर सड़क जाम कर विरोध-प्रदर्शन किया. अधिकारियों के आश्वासन पर जाम हटाया.

Villagers protest in bundi
प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के तालेड़ा क्षेत्र की जर्जर सड़कों और अव्यवस्था ने आखिरकार ग्रामीणों के सब्र का बांध तोड़ दिया. तेज बारिश और बाढ़ के बाद से सड़कों की हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी है. गहरे गड्ढों और कीचड़ से लथपथ रास्तों ने ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल कर दी है. रोजाना स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सोमवार को तालेड़ा क्षेत्र के 12 गांवों के ग्रामाीणों ने नमाना रोड से अंथड़ा मार्ग पर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रैक्टर बीचोंबीच सड़क पर खड़ा कर यातायात रोक दिया. अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर खरी-खोटी सुनाई.

ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढों के कारण वाहन चालक आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं. बरसात के दौरान स्थिति और भयावह हो गई है. लीलेडा व्यसान, अंथड़ा, ठिकरिया चारणान, लालपुर बरदा, कोटिया और बटवाड़ा जैसे गांवों को जोड़ने वाली यह सड़क लंबे समय से टूटी पड़ी है. एक फैक्ट्री के भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क और भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं.

तालेड़ा में प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: बूंदी में झूमकर बरसे मेघ, तालेड़ा में 39 एमएम बारिश, जलभराव से परेशानी

12 गांवों के ग्रामीण उमड़े: प्रदर्शन का नेतृत्व तालेड़ा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्रेम शंकर राठौर ने किया. उन्होंने चेतावनी दी कि अतिवृष्टि से 12 गांवों के ग्रामीणों प्रभावित हुए हैं. अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है. सड़कों की मरम्मत तुरंत शुरू नहीं की गई तो यह आंदोलन और उग्र होगा. ग्रामीणों ने सामूहिक निर्णय लेकर ही जाम लगाया था. आगे सड़कों के हालात नहीं सुधरे तो आंदोलन तेज कर देंगे. उधर, सूचना पर मौके पर पहुंचे तालेड़ा थाना अधिकारी अजीत बागडोलिया और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता शेखर मीणा ने स्थिति संभाली. अभियंता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा. इसके बाद ग्रामीणों ने जाम हटाया.

अव्यवस्था पर उठे सवाल: ग्रामीणों का आरोप है कि सड़कों की मरम्मत के नाम पर हर साल बजट तो स्वीकृत होता है, लेकिन काम धरातल पर नहीं दिखता. कई बार ज्ञापन देने के बावजूद विभाग और प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया. लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक ग्रामीण अव्यवस्था और लापरवाही का खामियाजा भुगतते रहेंगे? कई बार अधिकारियों से सड़कों की हालत को लेकर शिकायत की, लेकिन आज तक किसी ने यहां आकर स्थिति देखनी तक जरूरी नहीं समझी.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROADS REPAIRINGHEAVY RAINS IN BUNDIPROTEST OF TWELWE VILLAGESVILLAGERS PROTEST IN BUNDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कपड़ों से तेल के दाग कैसे हटाएं? घरेलू उपाय क्या हैं और किन चीजों का इस्तेमाल करें?

पितृपक्ष में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, वरना लग सकता है पितृ दोष, जीवन में आएंगी परेशानियां!

किस कार कंपनी की कौन सी कार होगी कितनी सस्ती? यहां देखें पूरी लिस्ट

अश्विन माह 2025: पितृ-पक्ष से लेकर नवरात्रि और दशहरा, मनाएं जाएंगे ये त्योहार, डालें एक नजर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.