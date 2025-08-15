पलामूः अफीम के खिलाफ हजारों ग्रामीणों ने बिगुल चुका है. अफीम की खेती के खिलाफ पलामू में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने एक साथ शपथ ली है. पलामू के मनातू के इलाके में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था. यह फुटबॉल टूर्नामेंट अफीम की खेती के खिलाफ आयोजित की गई थी.

इसी टूर्नामेंट के फाइनल मैच में पलामू एसपी रीष्मा रमेशन के मौजूदगी में हजारों की संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने अफीम के खिलाफ शपथ ली है और अभियान चलाने की बात कही है. 2024-25 में पलामू में 600 एकड़ से भी अधिक में अफीम की फसल को नष्ट किया गया है. अकेले मनातू के इलाके में 400 एकड़ के करीब अफीम के फसल को नष्ट किया गया है.

पलामू पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ एक योजना तैयार किया है, जिसका नेतृत्व पलामू एसपी कर रही हैं. इस दौरान ग्रामीणों के साथ वैकल्पिक खेती के बारे में भी पुलिस जानकारी दे रही हैं और उन्हें जागरूक कर रही है. पुलिस की जागरूकता अभियान को लेकर ईटीवी भारत ने एसपी रीष्मा रमेशन के साथ विशेष बातचीत की है.



लगातार दूसरे वर्ष जारी है अभियान, अभियान के कारण कई लोगों ने खुद से ही खेती को किया था नष्ट

एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि पुलिस का लगातार दूसरे वर्ष अभियान जारी है. अभियान का नतीजा है कि कई लोगों ने खुद से ही अफीम की खेती को नष्ट किया था और उसका फोटो वीडियो पुलिस को उपलब्ध करवाया था. अफीम की खेती करना, उससे जुड़े हुए कारोबार करना है या किसी भी तरह की संपत्ति अर्जित करना दंडनीय अपराध है.

उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार ग्रामीणों के बीच जा रही है और लोगों को जागरुक कर रही है. हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने अफीम की खेती के खिलाफ शपथ ली है. स्थानीय ग्रामीणों को भी जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है.



ग्रामीणों को बताई जाएगी वैकल्पिक खेती के तरीके

एसपी ने बताया कि हर महीने डीसी के नेतृत्व में इनकॉर्ड की बैठक होती है. बैठक में अफीम की खेती से प्रभावित इलाके को लेकर एक विस्तृत योजना तैयार की गई है. अफीम की खेती से प्रभावित इलाके में ग्रामीणों को वैकल्पिक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी. पलामू के हरिहरगंज समेत कई इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती उदाहरण बनी है. ग्रामीणों को कैश क्रॉप और फ्रूट क्रॉप के बारे में जानकारी दी जाएगी. इस संबंध में कृषि पदाधिकारी और उड़ान पदाधिकारी को निर्देश भी जारी किए गए है.



जिस मैदान में लगती थी जनदालत वहां आयोजित हुआ फुटबॉल टूर्नामेंट

एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि नक्सली हिट मनातू का इलाका में तेजी से बदलाव हो रहा है. 2024 में जब पहली बार मैदान में किसी तरह का समारोह आयोजित हुआ था तो स्थानीय ग्रामीणों ने बताया था कि इसी मैदान पर जनअदालत लगती थी एवं नक्सली स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस का विरोध करते थे. पुलिस की इस जागरूकता अभियान के दौरान अभियान एएसपी राकेश सिंह, पाटन इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह, मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव, लेस्लीगंज थाना प्रभारी उत्तम कुमार राय, पिपराटांड़ के थाना प्रभारी सुबोध कुमार, पाटन के थाना प्रभारी शशि शेखर पांडेय, नावाजयपुर के थाना प्रभारी सतीश कुमार गुप्ता मौजूद थे.



