ETV Bharat / state

फरीदाबाद में एक अफवाह पर भड़के ग्रामीणों ने कर दी बेकसूर छात्रों की पिटाई, स्कूटी जलाई, पुलिस पर भी हमला, जानिए क्या मामला - STUDENTS BEATEN UP OVER RUMOURS

फ़रीदाबाद के फरीदपुर में अफवाह से बवाल. छात्रों की पिटाई-स्कूटी जलाई. आरोपी बिट्टू खटाना गिरफ्तार. 50 ग्रामीणों पर केस दर्ज.

Students beaten up over rumours
ग्रामीणों ने कर दी बेकसूर छात्रों की पिटाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2025 at 10:15 PM IST

2 Min Read

फरीदाबाद: फरीदाबाद के गांव फरीदपुर में देर रात एक अफवाह ने भारी बवाल खड़ा कर दिया. घटना उस समय हुई जब लिंगायस कॉलेज के दो छात्र खाली पड़ी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर चढ़कर अपने प्रोजेक्ट के लिए मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान गांव के ही युवक बिट्टू खटाना ने ग्रामीणों में यह भ्रम फैला दिया कि कुछ लोग वहां से ड्रोन उड़ा रहे हैं. अफवाह फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों छात्रों को पकड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, छात्रों की स्कूटी को भी आग के हवाले कर दिया गया.

दोनों पीड़ित छात्रों की पहचान 20 वर्षीय आयुष और उसके एक 21 वर्षीय साथी के रूप में हुई है. आयुष बीटेक थर्ड ईयर का छात्र है, जबकि उसका साथी बीए का छात्र है. दोनों अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर चढ़कर वीडियो बना रहे थे.

एसीपी सेंट्रल फरीदाबाद राजीव कुमार (Etv Bharat)

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अफवाह फैलाने वाले मुख्य आरोपी बिट्टू खटाना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 50 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

एसीपी बोले- अफवाह फैलाकर हिंसा करना गलत

एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. अगर किसी को किसी गतिविधि पर संदेह हो तो उसे तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, न कि अफवाह फैलाकर हिंसा करनी चाहिए.

पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही

एसीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रोन उड़ाने के लिए निर्धारित एरिया तय होते हैं और इसके लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. मामले में गिरफ्तार आरोपी पर अफवाह फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब बाकी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगी.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा में फिर उड़ी कानून की धज्जियां, हिसार में पूर्व BJP नेता के भतीजे पर ताबड़तोड़ हमला

फरीदाबाद: फरीदाबाद के गांव फरीदपुर में देर रात एक अफवाह ने भारी बवाल खड़ा कर दिया. घटना उस समय हुई जब लिंगायस कॉलेज के दो छात्र खाली पड़ी बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर चढ़कर अपने प्रोजेक्ट के लिए मोबाइल से वीडियो बना रहे थे. इसी दौरान गांव के ही युवक बिट्टू खटाना ने ग्रामीणों में यह भ्रम फैला दिया कि कुछ लोग वहां से ड्रोन उड़ा रहे हैं. अफवाह फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोनों छात्रों को पकड़कर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, छात्रों की स्कूटी को भी आग के हवाले कर दिया गया.

दोनों पीड़ित छात्रों की पहचान 20 वर्षीय आयुष और उसके एक 21 वर्षीय साथी के रूप में हुई है. आयुष बीटेक थर्ड ईयर का छात्र है, जबकि उसका साथी बीए का छात्र है. दोनों अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर चढ़कर वीडियो बना रहे थे.

एसीपी सेंट्रल फरीदाबाद राजीव कुमार (Etv Bharat)

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों के साथ भी मारपीट कर दी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अफवाह फैलाने वाले मुख्य आरोपी बिट्टू खटाना को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 50 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

एसीपी बोले- अफवाह फैलाकर हिंसा करना गलत

एसीपी सेंट्रल राजीव कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है. अगर किसी को किसी गतिविधि पर संदेह हो तो उसे तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए, न कि अफवाह फैलाकर हिंसा करनी चाहिए.

पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही

एसीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि ड्रोन उड़ाने के लिए निर्धारित एरिया तय होते हैं और इसके लिए पुलिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है. मामले में गिरफ्तार आरोपी पर अफवाह फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब बाकी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेगी.

इसे भी पढ़ें- हरियाणा में फिर उड़ी कानून की धज्जियां, हिसार में पूर्व BJP नेता के भतीजे पर ताबड़तोड़ हमला

For All Latest Updates

TAGGED:

2 STUDENTS BEATEN UP IN FARIDABADPOLICE BEATEN UP IN FARIDABADअफवाह पर छात्रों की पिटाईफरीदाबाद में 2 छात्रों की पिटाईSTUDENTS BEATEN UP OVER RUMOURS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.