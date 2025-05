ETV Bharat / state

यूपी के 13 जिलों में ग्रामीणों को इलाज के लिए नहीं काटने पड़ेंगे शहर के चक्कर, मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं - RELIEF TO VILLAGERS IN UP

लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: डिप्टी सीएम ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 9, 2025 at 6:52 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 7:01 PM IST 4 Min Read

लखनऊ: प्रदेश के 13 जिलों में नवनिर्मित 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस किया जाएगा. इससे अब गांव के मरीजों को इलाज के लिए शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा. प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को उनकी ही तहसील और ब्लॉक स्तर पर बेहतर इलाज मुहैया कराया जाए. इस संबंध में शासन की ओर से महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को शीघ्र व्यवस्था सुचारु करने के लिए कहा गया है. योगी सरकार की यह पहल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम है. इससे न सिर्फ लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, बल्कि समय और पैसे की भी बचत होगी.



स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में अहम कदम: शासन की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश सरकार की ओर से चयनित 13 जिलों में नए स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक मशीनों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधाएं दी जाएंगी. यह पहल स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं जनसामान्य की बुनियादी जरूरत हैं और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.



इन जिलों को मिलेगा लाभ: इस योजना से पीलीभीत, रायबरेली, प्रयागराज, मीरजापुर, महराजगंज, मऊ, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, हरदोई, चन्दौली, बलरामपुर, बरेली और मेरठ जिलों के लाखों ग्रामीण लाभान्वित होंगे. सरकार का लक्ष्य है कि इन सभी केंद्रों को जल्द से जल्द क्रियाशील कर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर सुधारा जाए.



जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र:

पीलीभीत: गांधीनगर मुरैना

रायबरेली: चन्दापुर

प्रयागराज: भीटी

मीरजापुर: अघोड़ी

महराजगंज: सोहगी बरवा

मऊ: नीमडाड

कानपुर देहात: परौख

प्रतापगढ़: रानीगंज कैथोला, हथिगवां, डेरवा

हरदोई: चौसार

चन्दौली: बबुरी



पीएम जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य केंद्र:

बलरामपुर: रेहरा बाजार, महदेइया

बरेली: रिठौरा

मेरठ: फफूड़ा



ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं: इन सीएचसी में एक्स-रे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, प्रसव केंद्र, आपातकालीन सेवा, प्राथमिक उपचार, टीकाकरण जैसी मूलभूत और जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही 24 घंटे एंबुलेंस सेवा और दवा वितरण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी. कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल बायोमेडिकल रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी: सीडीआरआई निदेशक

लखनऊ: अगर कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये बायोमेडिकल रिसर्च के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है. चिकित्सा क्षेत्र से लेकर टेक्नोलॉजी क्षेत्र तक इसका उपयोग हो रहा है. जो देश को और आगे ले जाएगा. यह बातें सीडीआरआई की निदेशक राधा रंगनाथन ने कहीं.



सीएसआईआर-केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 को बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया. शुक्रवार को ट्रांसलेशनल रिसर्च पर श्रृंखला का एक व्याख्यान भी हुआ. डॉ. अनुराग अग्रवाल, डीन बायोसाइंसेज एंड हेल्थ रिसर्च, हेड कोइता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ, अशोका यूनिवर्सिटी ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. इस मौके पर सीडीआरआई के वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, विभिन्न प्रौद्योगिकी के आविष्कारकों और सफलतापूर्वक अपने पेटेंट दाखिल करने वालों को भी सम्मानित किया गया.



कार्यक्रम की शुरुआत सीएसआईआर-सीडीआरआई की निदेशक डॉ. राधा रंगराजन के गर्मजोशी भरे स्वागत से हुई, जिन्होंने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की कार्यवाही की शुरुआत की. डॉ. अनुराग ने "क्या कृत्रिम मेधा (एआई) जीव विज्ञान की नई भाषा है?" विषय पर एक सारगर्भित व्याख्यान दिया. जिसमें बायोमेडिकल-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एआई के महत्व पर जोर दिया गया. उन्होंने जोर देकर कहा कि

डॉ. अग्रवाल के व्यावहारिक सम्बोधन ने कृत्रिम मेधा (एआई) के उपयोग में प्रॉम्प्ट (कंप्यूटर को कार्य/ गणना हेतु निर्देश देना) की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला. महत्वपूर्ण और बुद्धिमानी से इस्तेमाल किए गए प्रॉम्प्ट (त्वरित आदेश) स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को आकार देने में एवं अनुसंधान प्राथमिकताओं की पहचान करने में सहायक सिद्ध होंगे.



इस कार्यक्रम में वर्ष 2024-2025 के लिए संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी की गई, जिसमें औषधि अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में की गई उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाया गया. इसके अलावा डॉ. राधा रंगराजन ने उन आविष्कारकों को बधाई दी और सम्मानित किया जिन्होंने विगत वर्ष में नई तकनीकों को विकसित किया और अभूतपूर्व पेटेंट विकसित किए हैं, जो कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार और उन्नति के लिए सीडीआरआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है.

