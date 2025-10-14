गढ़वा में सर्वे करने गए अधिकारियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस की पहल से शांत हुआ मामला
गढ़वा में ग्रामीणों ने सर्वे के काम का विरोध करते हुए डीएफओ, रेंजर समेत सात वनकर्मियों को बंधक बनाया. जिसके बाद पुलिस सभी को छुड़ाया.
Published : October 14, 2025 at 2:18 PM IST
गढ़वा: जिले के रमकंडा प्रखंड के बालिगढ़ के जंगल में विस्थापितों ने हंगामा कर दिया. विस्थापितों ने डीएफओ, रेंजर समेत सात वनकर्मियों को बंधक बना लिया. तीन थानों की पुलिस ने वन विभाग के अधिकारियों को हंगामे के बीच से निकाला.
सर्वे के दौरान वन विभाग की टीम का घेराव
दरअसल मंडल डैम परियोजना को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. डूब क्षेत्र के 780 परिवारों के पुनर्वास के लिए स्थानीय ग्रामीण विरोध में उतर आए हैं. रमकंडा प्रखंड के बालिगढ़ वन क्षेत्र में सर्वे करने पहुंची वन विभाग की टीम को विस्थापितों ने घेर लिया और बंधक बना लिया.
करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर रहे वनकर्मी
बताया जा रहा है कि सैकड़ों ग्रामीणों ने गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल पदाधिकारी यानी डीएफओ इबिन बेनी अब्राहम, रेंजर रामरतन पांडेय समेत सात वनकर्मियों को जंगल में करीब दो घंटे तक बंधक बनाकर रखा. इनमें प्रभारी वनपाल ललन कुमार, वनरक्षी धीरेंद्र चौबे, विंसेंट लकड़ा, शशिकांत कुमार, रंजीत सिंह, विजय सिंह और आनंद कुमार शामिल थे. बंधक बनाने के बाद ग्रामीण अधिकारियों को करीब दो किलोमीटर पैदल चलाकर बालिगढ़ के खेल मैदान में लेकर आए.
पुलिस ने सुरक्षित निकाला
इस दौरान डीएफओ पर हमले की कोशिश हुई और वाहन को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास भी किया गया. वनकर्मी, जब मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो ग्रामीणों ने उनका मोबाइल छीनने की कोशिश की. घटना की सूचना पर रंका इंस्पेक्टर अभिजीत गौतम मिश्रा, रंका थाना प्रभारी चेतन कुमार सिंह, भंडरिया थाना प्रभारी सुभाष कुमार और रमकंडा थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कुंटिया, पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. कई घंटे चली बैठक के बाद अधिकारियों को ग्रामीणों के बीच से सुरक्षित निकाला गया.
ग्रामीणों ने सर्वे का किया विरोध
मंडल डैम परियोजना के तहत सात गांवों के 780 परिवारों का पुनर्वास किया जाना है. इसके लिए रंका के बिश्रामपुर और रमकंडा के बालिगढ़ वन क्षेत्र की 1378 एकड़ जमीन को पुनर्वास स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि बिना ग्रामसभा की सहमति के कोई भी सर्वे या काम नहीं किया जा सकता है.
टीम सर्वे करने गई हुई थी, ग्रामीण हंगामा करने लगे. उनकी मांग पर हम सुनवाई कर वापस आ गए. तीन थानों की पुलिस पहुंची थी और आगे की कार्रवाई की जा रही है: एबीन बेनी अब्राहम, डीएफओ
