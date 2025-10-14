ETV Bharat / state

गढ़वा में सर्वे करने गए अधिकारियों को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस की पहल से शांत हुआ मामला

ग्रामीणों से बातचीत करते वन अधिकारी ( Etv bharat )