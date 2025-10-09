ETV Bharat / state

कुत्ते के काटने से गाय की मौत, दूध पीने से 17 ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, इंजेक्शन के लिए लगानी पड़ी दौड़!

आराकोट में महिला को इंजेक्शन लगाते डॉक्टर ( फोटो सोर्स- Manmohan Chauhan )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : October 9, 2025 at 1:58 PM IST | Updated : October 9, 2025 at 2:36 PM IST 4 Min Read

उत्तरकाशी: सीमांत आराकोट बंगाण क्षेत्र में गाय का दूध पीने से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन ग्रामीणों ने मामूली बात समझ कर इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनके होश तब उड़े, जब उन्हें पता चला कि जिस गाय की दूध उन्होंने पी थी, उसकी मौत हो गई है. इसके बाद जब उन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि गाय की मौत एक पागल कुत्ते के काटने से हुई थी. फिर क्या सभी ने अस्पताल की दौड़ लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य ग्रामीणों को नजदीकी अस्पताल में उपचार नहीं मिला पाया. जिस पर उन्हें दूसरे जिले के अस्पताल जाकर इंजेक्शन लगानी पड़ी. वहीं, मामले ने तूल पकड़ा तो आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध करवाई गई. सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि कुछ दिनों पहले आराकोट बंगाण क्षेत्र के ग्राम पंचायत पावली के डेलून गांव में एक पागल कुत्ते ने एक ग्रामीण की 2 गायों को काट दिया था, जिसमें एक दुधारू गाय भी शामिल थी, लेकिन ग्रामीण उस गाय का दूध पीते रहे. इसी बीच गांव के 17 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. इतना ही नहीं दोनों गायों की भी मौत हो गई. ऐसे में जब ग्रामीणों को पता चला कि जिस गाय का दूध वो पी रहे थे, उस गाय को पागल कुत्ते ने काटा था. जिसके बाद ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी से लोग खफा (वीडियो सोर्स- Manmohan Chauhan) त्यूणी जाकर लगवानी पड़े एंटी रेबीज इंजेक्शन: घबराए ग्रामीण आनन-फानन में 1 अक्टूबर को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट (उत्तरकाशी) पहुंचे, लेकिन मनमोहन सिंह चौहान समेत ग्रामीणों का कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ नहीं होने और इंजेक्शन की कमी की वजह से मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी (देहरादून) जाना पड़ा. जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन की पहली डोज लगाई गई. इसके बाद दूसरी डोज 3 अक्टूबर को त्यूणी में लगाया गया है.

