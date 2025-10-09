कुत्ते के काटने से गाय की मौत, दूध पीने से 17 ग्रामीणों की बिगड़ी तबीयत, इंजेक्शन के लिए लगानी पड़ी दौड़!
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कमी से लोग खफा, एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए भटके लोग, अब जाकर ली गई सुध
Published : October 9, 2025 at 1:58 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 2:36 PM IST
उत्तरकाशी: सीमांत आराकोट बंगाण क्षेत्र में गाय का दूध पीने से ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन ग्रामीणों ने मामूली बात समझ कर इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उनके होश तब उड़े, जब उन्हें पता चला कि जिस गाय की दूध उन्होंने पी थी, उसकी मौत हो गई है. इसके बाद जब उन्होंने जानकारी ली तो पता चला कि गाय की मौत एक पागल कुत्ते के काटने से हुई थी. फिर क्या सभी ने अस्पताल की दौड़ लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य ग्रामीणों को नजदीकी अस्पताल में उपचार नहीं मिला पाया. जिस पर उन्हें दूसरे जिले के अस्पताल जाकर इंजेक्शन लगानी पड़ी. वहीं, मामले ने तूल पकड़ा तो आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध करवाई गई.
सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह चौहान ने बताया कि कुछ दिनों पहले आराकोट बंगाण क्षेत्र के ग्राम पंचायत पावली के डेलून गांव में एक पागल कुत्ते ने एक ग्रामीण की 2 गायों को काट दिया था, जिसमें एक दुधारू गाय भी शामिल थी, लेकिन ग्रामीण उस गाय का दूध पीते रहे. इसी बीच गांव के 17 लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे. इतना ही नहीं दोनों गायों की भी मौत हो गई. ऐसे में जब ग्रामीणों को पता चला कि जिस गाय का दूध वो पी रहे थे, उस गाय को पागल कुत्ते ने काटा था. जिसके बाद ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए.
त्यूणी जाकर लगवानी पड़े एंटी रेबीज इंजेक्शन: घबराए ग्रामीण आनन-फानन में 1 अक्टूबर को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट (उत्तरकाशी) पहुंचे, लेकिन मनमोहन सिंह चौहान समेत ग्रामीणों का कहना था कि स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर एवं अन्य स्टाफ नहीं होने और इंजेक्शन की कमी की वजह से मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र त्यूणी (देहरादून) जाना पड़ा. जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन की पहली डोज लगाई गई. इसके बाद दूसरी डोज 3 अक्टूबर को त्यूणी में लगाया गया है.
सामाजिक कार्यकर्ता ने समस्या उठाई तो उपलब्ध हुई डोज: इसके बाद 5 अक्टूबर को सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह चौहान ने मरीजों की समस्या को देखते हुए मोरी के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नीतेश से फोन पर संपर्क साधा. साथ ही मरीजों को लगने वाली अगली डोज अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट में ही उपलब्ध करवाने का आग्रह किया. ताकि, मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
वहीं, मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट में ही एंटी रेबीज इंजेक्शन उपलब्ध कराई गई. जिसके तहत 8 अक्टूबर को सभी मरीजों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट में तीसरी डोज लगाई गई. जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली. अब मरीजों को अगली डोज 28 अक्टूबर को लगनी है.
मनमोहन सिंह चौहान समेत अन्य ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अस्पताल में व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है. उनका कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी है. अस्पताल में केवल एनएनएम और नर्स ही हैं. जिससे मरीजों को या हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू या शिमला जाना पड़ता है या फिर उन्हें त्यूनी, देहरादून का रुख करना पड़ता है.
"ग्रामीणों की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी. जिस पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आराकोट में ही इंजेक्शन लगाया गया है. साथ ही अतिरिक्त डोज भी उपलब्ध करा दी गई है. "- डॉक्टर नीतेश, प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी, मोरी
कुत्ते के काटने पर क्या करें? यदि कुत्ता किसी भी इंसान को काटता है तो कटे घाव को 15 मिनट तक साफ पानी और साबुन-पानी से अच्छी तरह धो लें. कुत्ते के काटने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करें. वहीं, कुत्ते के काटने के 72 घंटे के भीतर में एंटी रेबीज इंजेक्शन जरूर लगवा लें. इसके साथ ही अपने पालतू कुत्ते हो या बिल्ली उन्हें वैक्सीनेट जरूर करें.
