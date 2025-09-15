ETV Bharat / state

नैनीताल जिले की जर्जर सड़कों पर भड़के ग्रामीण, कमिश्नर आवास को घेरा, दी चेतावनी

नैनीताल की जर्जर सड़कों पर भड़के ग्रामीण ( PHOTO-ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 15, 2025 at 5:03 PM IST 3 Min Read