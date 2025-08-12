ETV Bharat / state

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं! - LACK OF ROAD

खूंटी में चुरगी आमटली गांव के लोग एक अरसे से परेशानी में हैं. क्योंकि आज तक यहां सड़क नहीं बनी.

Villagers facing problems due to lack of road in Churgi Amtali village in Khunti
खूंटी में चुरगी आमटली गांव की कच्ची सड़क (Etv Bharat)
खूंटीः जिला के तोरपा में एक गांव ऐसा है जहां सड़क कभी बनी ही नहीं. सड़क नहीं होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर पैदल आना जाना करते हैं. इस गांव में किसी के घर में गाड़ी नहीं है क्योंकि मुख्य सड़क से गांव से तक जाने के लिए सड़क नहीं है.

बरसात के दिनों में बीमार और गर्भवती महिलाओं को बांस के सहारे कंधों से ढोकर दो किमी पैदल चलकर मुख्य सड़क पहुंचते है तबजकर उन्हें गाड़ी मिलती है. गांव वाले कई बार माननीयों से लेकर अधिकारियों को आवेदन दिया लेकिन नहीं सड़क अब तक नहीं बनी. ग्रामीणों का यहां तक कहना है कि सरकारी फाइलों में सड़क बनी है लेकिन धरातल पर रोड है ही नहीं. यह गांव पूर्व विधायक कोचे मुंडा के गांव ममरला से सटा हुआ है.

तोरपा प्रखंड के दियांकेल के चुरगी आमटली के ग्रामीणों का कहना है कि गांव तक आने के लिए सड़क तो है लेकिन सिर्फ नक्शा में दिखता है. जमीन में वो रास्ता कहां है इसकी जानकारी किसी को नहीं है. इस बाबत कई बार जनप्रतिनिधि व अधिकारियों को सड़क की मांग के लिए आवेदन दिया गया है पर कोई कारगर उपाय अब तक नहीं किया जा सका है.

Villagers facing problems due to lack of road in Churgi Amtali village in Khunti
बारिश में बदहाल कच्ची सड़क (ETV Bharat)

बरसात के अलावा दूसरे मौसम में रैयती भूमि को ही रास्ता बनाया जाता है लेकिन बारिश के समय रैयत अपनी जमीन पर खेती करता है तो उसे राते के लिए उपयोग करना संभव नहीं होता है. ग्रामीणों को अब मीडिया पर ही भरोसा है कि मीडिया वाले कुछ समाधान करा दें ताकि चलने लायक सड़क बन जाए.

जेएलकेएम के महामंत्री विश्वकर्मा उरांव ने आमटोली जाकर ग्रामीणों की समस्या सुनीं और उन्हें ग्रामीणों ने सड़क नहीं होने की शिकायत की. विश्वकर्मा उरांव ने गांव जाकर देखा तो उन्हें यकीन हुआ कि गांव वाले बरसात के दिनों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पहल करते हुए गांव के लिए सड़क बनवा दे.

Villagers facing problems due to lack of road in Churgi Amtali village in Khunti
कीचड़ से भरी कच्ची सड़क (ETV Bharat)

वहीं तोरपा प्रखंड के उपप्रमुख संतोष कर का कहना है कि गांव वालों की समस्या से अवगत हूं और इसका समुचित समाधान के लिए प्रयास किया जा रहा है. उनका कहना है प्रखंड स्तर से बनेगा तो बनवा दिया जाएगा अन्यथा जिला प्रशासन को गांव की परेशानी से अवगत कराया जाएगा.

वहीं बीडीओ नबीन चंद्र झा ने बताया कि मुख्य सड़क से दो किमी आमटोली गांव तक पहुंच पथ नहीं है इसकी शिकायत मिली है. उन्होंने बताया कि जल्द ही सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि आखिर उस गांव के लिए सड़क क्यों नहीं बनी इसकी जांच कराई जाएगी.

