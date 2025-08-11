लातेहार: जिले में गांव तक पहुंचने वाली सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है. जिला मुख्यालय को पांडेयपुरा और आरागुंडी पंचायत को जोड़ने वाली पक्की सड़क पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी है. स्थिति यह है कि लगभग 9 किलोमीटर लंबी इस सड़क से गुजरने में वाहन चालकों को 1 घंटे से भी अधिक समय लग जाता है. हालांकि ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ओमप्रकाश बड़ाइक ने जल्द ही सड़क का नवनिर्माण किए जाने की बात कही है.

दरअसल लातेहार जिला मुख्यालय से पांडेयपुरा और आरागुंडी पंचायत को जोड़ने वाली पक्की सड़क की स्थिति काफी जर्जर हो गई है. लगभग 13 साल पहले यह सड़क बनाई गई थी. परंतु उसके बाद मरम्मत और रखरखाव के अभाव में सड़क का कालीकरण पिच लगभग पूरी तरह उखड़ गया है. सड़क की स्थिति यह हो गई है कि अब यह कालीकरण सड़क से बदलकर ग्रेड वन की सड़क बनकर रह गई है.

जर्जर सड़कों की बात करते ग्रामीण

9 किलोमीटर लंबी सड़क को पार करने में लग जाते है घंटों

सड़क पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि जब बारिश होती है तो इस पर चलना भी जानलेवा हो जाता है. स्थानीय ग्रामीण कृष्णा उरांव, कार्तिक उरांव और रोहित कुजूर आदि ने बताया कि सड़क की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि इस पर यात्रा करना खतरनाक हो गया है. 9 किलोमीटर लंबी सड़क को पार करने में ग्रामीणों को 1 घंटे से अधिक का समय लग जाता है. यदि यह सड़क अच्छी होती तो 10 से 15 मिनट में लोग जिला मुख्यालय पहुंच जाते.

ग्रामीणों ने बताया कि बारिश होने के बाद तो यह सड़क और भी खतरनाक हो जाती है. उसके बाद तो सड़क से गुजर कर जिला मुख्यालय जाना बड़ा कठिन हो जाता है. परंतु एकमात्र सड़क रहने के कारण लोगों को मजबूरी में इसी सड़क से आना जाना करना पड़ता है.

बीमार लोगों को होती है परेशानी

ग्रामीणों ने बताया कि इस इलाके में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो एंबुलेंस भी आने में काफी समय लग जाता है. दूसरी ओर बीमार व्यक्तियों को अस्पताल ले जाने में भी भारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है. वहीं स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी सड़क से गुजरने में काफी कठिनाई होती है. जो बच्चे लातेहार जिला मुख्यालय में स्थित स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई करते हैं उन्हें प्रतिदिन इसी रास्ते से स्कूल, कॉलेज जाना पड़ता है. भारी बारिश होने के बाद तो बच्चों को स्कूल कॉलेज भी छोड़ना पड़ जाता है.

सड़क का हो चुका है टेंडर, जल्द होगा निर्माण

इधर इस संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता ओम प्रकाश बड़ाइक ने बताया कि सड़क निर्माण का टेंडर हो चुका है. इस सड़क को नई तकनीक से निर्माण करना है. नई तकनीक की मशीन की कमी के कारण सड़क निर्माण में विलंब हो रहा है. जल्द ही इस सड़क का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा.

