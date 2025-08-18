रुद्रप्रयाग: अगस्त्यमुनि-चाका ट्रॉली खराब हो जाने से ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो गई है. मंदाकिनी नदी के किनारे बने पैदल मार्ग पर भूस्खलन आने से स्कूली बच्चे, दूध सब्जी बेचने वाले ग्रामीण जान हथेली पर लेकर अगस्त्यमुनि आ रहे हैं. वहीं, सड़क मार्ग भी गंगानगर के पास बार-बार बाधित होने से ग्रामीणों की दूध-सब्जी आए दिन खराब हो रही है. उधर, रुद्रप्रयाग-चिनग्वाड़-पीड़ा मोटर मार्ग बंद होने से ग्रामीण चार किमी की पैदल दूरी नाप रहे हैं.
अगस्त्यमुनि-चाका मार्ग पर बनी ट्रॉली खराब: बता दें कि अगस्त्यमुनि के ठीक सामने मंदाकिनी नदी के पार कई गांव बसे हैं, जो दूध एवं सब्जी बेचने रोजाना अगस्त्यमुनि आते हैं. जिससे उनका घर खर्च चलता है. ग्रामीण कई सालों से अगस्त्यमुनि से चाका के लिए एक अदद पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन ही मिल रहा है.
उत्तर प्रदेश में रहते हुए तत्कालीन पर्वतीय विकास मंत्री मातबर सिंह कंडारी ने पहली बार इसकी घोषणा की थी, लेकिन तब से कई सरकारें आई और गईं. घोषणा हर सरकार ने की, लेकिन पुल नहीं बना. साल 2022 में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया और अगस्त्यमुनि से चाका के लिए इलेक्ट्रिक ट्रॉली लगाने की घोषणा की. जिसका उद्घाटन करने जिले के दोनों विधायक आए. ग्रामीण भी खुश हुए 'चलो कुछ नहीं से कुछ तो हो.'
ट्रॉली लगने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिली तो पैदल रास्ते वीरान हो गए, लेकिन अब ट्रॉली बार-बार खराब होने लगी है. जिससे ग्रामीणों को काफी दिक्कत और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. गांव की महिलाएं और किसान हर रोज दूध, सब्जी और अन्य सामान बेचने विजयनगर या अगस्त्यमुनि जाते हैं.
इसके अलावा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं स्कूल आते हैं, लेकिन भूस्खलन से रास्ता टूट गया और वैकल्पिक सहारा बनी ट्रॉली भी खराब हो चुकी है. जिससे उनकी समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई है. वहीं, ग्रामीणों ने अपनी मजबूरी को बयां करते हुए अपनी पीड़ा बताई.
"ट्रॉली ही आवाजाही का जरिया था. अब वो भी बंद पड़ी है. अब तो रोजी-रोटी पर संकट आ गया है." -सुलोचना देवी, चाका गांव
"नीचे नदी गरज रही है, ऊपर पहाड़ गिर रहे हैं, अब हम जाएं तो जाएं कैसे? ऐसे में बच्चे कैसे स्कूल आएंगे?" -भूमा देवी, चाका गांव
"अगस्त्यमुनि जाकर दूध और सब्जी बेचना हमारी मजबूरी है, लेकिन ट्रॉली बंद होने से सब काम रुक गया है." -हेमा देवी, चाका गांव
वहीं, चाका गांव के ग्रामीण नारायण सिंह और भगवान सिंह ने भी प्रशासन से गुहार लगाई कि तत्काल ट्रॉली की मरम्मत कराई जाए, नहीं तो गांव की पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी. ग्रामीणों ने प्रशासन से ट्रॉली दुरुस्त करने की अपील की है. साथ ही स्थायी रूप से सुरक्षित मार्ग बनाने की मांग की है. ताकि, हर साल भूस्खलन और नदी के डर से ग्रामीणों का जीवन मझधार में न फंसे.
रुद्रप्रयाग-चिनग्वाड़-पीड़ा मोटर मार्ग दो हफ्ते से बंद: अगस्त्यमुनि विकासखंड के ग्राम पंचायत चिनग्वाड़ के साथ-साथ धनपुर क्षेत्र के कई गांवों को जोड़ने वाला रुद्रप्रयाग-चिनग्वाड़-पीड़ा मोटर मार्ग दो हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है. मोटर मार्ग बंद होने से ग्रामीण जनता को मीलों पैदल चलकर सफर तय करना पड़ रहा है.
बीती 6 अगस्त को हुई भारी बरसात के चलते मुख्य रुप से धनपुर के ग्राम पंचायत चिनग्वाड़, पीड़ा, ग्वाड़ आदि ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाला रुद्रप्रयाग-चिनग्वाड़-पीडा मोटर मार्ग राजस्व गांव डांगसेरा के पास और उससे आगे दो स्थानों पर पहाड़ी से मलबा व बोल्डर आने के चलते बाधित हो गया.
मोटर मार्ग बंद हुए दो हफ्ते का समय बीत गया है, लेकिन अब तक कार्यदायी संस्था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ओर से मोटरमार्ग पर एक भी इंच मलबा साफ नहीं किया गया है. आलम ये है कि मोटर मार्ग अवरुद्ध होने से ग्रामीण तीन से चार किमी का पैदल सफर तय कर रहे हैं.
बदरीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ में पहाड़ी से बरस रही मौत: पहाड़ों में लगातार बारिश का दौर जारी है. बारिश के कारण हाईवे पर सफर करना किसी खतरे से खाली नहीं है. आए दिन हाईवे पर जगह-जगह पहाड़ी दरक रही है, जिस कारण हाईवे घंटों तक बंद हो रहे हैं और यात्रियों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है. हाईवे की पहाड़ी कब दरक जाए और मौत बनकर आ जाए, कहा नहीं जा सकता.
बदरीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर सफर करना मुश्किल हो गया है. तेज बारिश के कारण सोमवार सुबह बद्रीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ में दो स्थानों पर हाईवे बंद हो गया. हाईवे को खोलने में एनएच विभाग को घंटों का समय लग गया, जिस कारण यात्रियों एवं स्थानीय जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा. जाम में फंसे हुए यात्रियों को पानी और खाने के लिए भटकना पड़ा.
बता दें कि बीते 3 दशक से सिरोबगड़ की पहाड़ी रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की जनता के साथ ही चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नासूर बनी हुई है. यहां हल्की सी बारिश होने पर पहाड़ी से भूस्खलन होने लगता है. एनएच विभाग की ओर से सिरोबगड़ से खांकरा तक हाईवे को भूस्खलन प्रभावित जोन घोषित किया गया है.
इसके समाधान को लेकर पपड़ासू से बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन यह निर्माण कार्य 6-7 सालों से अधर में लटका हुआ है, जिस कारण चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और रुद्रप्रयाग-चमोली जिले की जनता को हर बरसाती सीजन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.
"बदरीनाथ हाईवे के सिरोबगड़ में बीते तीन दशक से पहाड़ी से भूस्खलन हो रहा है. बावजूद इसके शासन-प्रशासन और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है. ऑल वेदर रोड निर्माण के बाद से समस्याएं और ज्यादा बढ़ गई हैं. पपड़ासू-खांकरा बाईपास का निर्माण भी लंबे समय से अधर में लटका हुआ है. बाईपास निर्माण होने से सिरोबगड़ समस्या से निजात मिल जाएगा. ऐसे में बाईपास निर्माण कार्य जल्द से जल्द होना जरूरी है."- नरेंद्र ममगांई, पूर्व प्रधान खांकरा
वहीं, केदारनाथ हाईवे नैल के पास और काकड़ागाड़ में मलबा आने से बंद हो गया. जिसे खोलने में काफी समय लग गया. इसके चलते केदारनाथ और तुंगनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के साथ केदारघाटी की जनता काफी परेशान रही.
"लगातार हो रही बारिश के कारण बदरीनाथ हाईवे सिरोबगड़ से खांकरा के बीच बार-बार बाधित हो रहा है. हाईवे के सिरोबगड़ से खांकरा के बीच जगह-जगह मलबा और बोल्डर आ रहा है, जिसे साफ करने को लेकर एनएच विभाग की मशीने लगाई हुई हैं."- नंदन सिंह रजवार, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी, रुद्रप्रयाग
ये भी पढ़ें-