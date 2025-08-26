ETV Bharat / state

देवघर में अबुआ आवास जैसी कल्याणकारी योजना के लाभ से ग्रामीण वंचित हैं. ग्रामीणों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि पैसे की मांग करते हैं.

सारठ के एक गांव में कच्चा मकान (Etv Bharat)
देवघर: झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर सुधर नहीं रहा है. इसके पीछे कई बाधाएं हैं. राज्य सरकार ग्रामीणों के कल्याण के दावे तो करती है लेकिन वे आज भी इन योजनाओं के लाभ से कोसों दूर हैं.

पक्का मकान देने का वादा करती है अबुआ आवास योजना

झारखंड में अबुआ आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने के उद्देश्य से बनाई गई थी, लेकिन इस योजना की पेंचीदगी ने गरीबों के सपनों को पूरा नहीं होने दिया. दरअसल सारठ क्षेत्र के कई ग्रामीणों का मानना है कि राज्य सरकार की अबुआ आवास योजना का लाभ लेने के लिए उन्होंने कई बार आवेदन दिया लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में मौजूद जनप्रतिनिधियों की वजह से उन्हें आवास का लाभ नहीं मिल पाया है.

पैसे नहीं देने पर काम नहीं होता

इस कड़ी में खरवा जोड़ी गांव के रहने वाले सौरभ दास ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया की मिलीभगत के कारण जरूरतमंद लोगों को अबुआ आवास योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ जाता है. क्योंकि ये लोग पैसे नहीं मिलने पर आवेदक का नाम लिस्ट से हटा देते हैं और उन लोगों के नाम जोड़ देते हैं, जिनके पास पहले से ही मकान मौजूद होता है.

अधूरे पक्के मकान के सामने खड़ी महिला (Etv Bharat)

मकान के बदले पैसों की मांग

वहीं ग्रामीण सौरव दास ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कठघरे में खड़ा करते कहा कि यदि गांव के गरीब लोग, मुखिया से अबुआ आवास योजना के तहत मकान बनाने की राशि की मांगते हैं तो मुखिया या उनके साथ रहने वाले लोग उलटे ग्रामीणों से इसके बदले पैसों की मांग करते हैं.

कच्चे मकान में रहना चुनौती भरा काम

एक और ग्रामीण टुनी दास बताती हैं कि बारिश के मौसम में मिट्टी की कच्चे मकान में रहना चुनौती से भरा काम है. बारिश के मौसम में कच्चा मकान पानी से भर जाता है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ सकता है. टुनी दास बताती हैं कि उन्हें अबुआ आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाए तो उनकी कई परेशानियां दूर हो जाएंगी.

राशि के लिए देने पड़े पैसे

एक और ग्रामीण महिला मेरथी देवी ने बताती हैं कि उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत मकान की राशि लेने के लिए मुखिया को बतौर रिश्वत पांच हजार रुपये दिए थे लेकिन अभी तक उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है.

विभाग द्वारा समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाता है. हाल फिलहाल में करौ प्रखंड के कई गांवों का निरीक्षण किया गया है. जहां पर अबुआ आवास योजना समेत दूसरी योजनाओं में अनियमितताएं मिलने के बाद ब्लॉक से जुड़े पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं. अबुआ आवास योजना से जुड़ी कोई भी शिकायत मिलने पर विभाग अपने स्तर से हर जगह कार्रवाई कर रहा है और जरूरतमंदों को किसी भी कीमत पर अबुआ आवास योजना का लाभ देने में जिला प्रशासन प्रयासरत है: पीयूष सिंह, उप विकास आयुक्त

अपना फायदा देख रहे हैं मुखिया, सरपंच

स्थानीय और ग्रामीणों से बातचीत करने से पता चलता है कि देवघर के ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ अबुआ आवास योजना ही नहीं बल्कि कई योजनाएं जमीन पर काम नहीं कर रही हैं. सुदूर एवं ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों का मानना है कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े लोग अपने फायदे के लिए लोगों को योजनाओं का लाभ देते हैं. पंचायती राज व्यवस्था में बैठे मुखिया, सरपंच जैसे जनप्रतिनिधि लोगों की जरूरतों को नहीं बल्कि अपनी सहूलियतों को देखते हुए लोगों को योजनाओं का लाभ दे रहे हैं.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट

Abuwa housing scheme in Deoghar
