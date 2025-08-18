सवाईमाधोपुर: जिले में प्रस्तावित राम जल सेतु लिंक परियोजना (PKC ERCP) के तहत बनाए जाने वाले डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. साथ ही ग्रामीण राजनेताओं के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. जिला मुख्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने नारेबाजी की. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों की लगातार महापंचायतें हो रही हैं. बाडोलास गांव में हुई बैठक में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया था. इसके चलते सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महावीर पार्क में एकत्र हुए. यहां वक्ताओं ने बांध से होने वाले नुकसान के बारे में ग्रामीणों को समझाया.

पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, पूर्व सरपंच मुकेश मीणा और ग्रामीण मुकेश ने बताया कि इस बांध से 76 गांवों के लोग प्रभावित होंगे. हजारों ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ेगा. उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीणों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं. उन्हें गुमराह किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने महावीर पार्क में सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो वे उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे. ग्रामीणों ने कहा कि वे आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.