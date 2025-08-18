ETV Bharat / state

सवाईमाधोपुर में डूंगरी बांध के विरोध में बड़ी संख्या में ग्रामीणों का प्रदर्शन, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी - PKC ERCP PROJECT

राम जल सेतु लिंक परियोजना के तहत सवाईमाधोपुर में बन रहे डूंगरी बांध के कारण 76 गांवों के लोग प्रभावित होंगे.

PKC ERCP Project
डूंगरी बांध के विरोध में प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Swaimadhopur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read

सवाईमाधोपुर: जिले में प्रस्तावित राम जल सेतु लिंक परियोजना (PKC ERCP) के तहत बनाए जाने वाले डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. साथ ही ग्रामीण राजनेताओं के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. जिला मुख्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने नारेबाजी की. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों की लगातार महापंचायतें हो रही हैं. बाडोलास गांव में हुई बैठक में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया था. इसके चलते सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महावीर पार्क में एकत्र हुए. यहां वक्ताओं ने बांध से होने वाले नुकसान के बारे में ग्रामीणों को समझाया.

पढ़ें: ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना : हाड़ौती के 749 गांवों को मिलेगा पानी, दो बड़े बैराज और चंबल नदी पर बनेगा एक्वाडक्ट

पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, पूर्व सरपंच मुकेश मीणा और ग्रामीण मुकेश ने बताया कि इस बांध से 76 गांवों के लोग प्रभावित होंगे. हजारों ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ेगा. उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीणों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं. उन्हें गुमराह किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने महावीर पार्क में सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो वे उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे. ग्रामीणों ने कहा कि वे आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.

सवाईमाधोपुर: जिले में प्रस्तावित राम जल सेतु लिंक परियोजना (PKC ERCP) के तहत बनाए जाने वाले डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन तेज होता जा रहा है. साथ ही ग्रामीण राजनेताओं के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं. जिला मुख्यालय पर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने नारेबाजी की. मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. साथ ही उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

डूंगरी बांध के विरोध में ग्रामीणों की लगातार महापंचायतें हो रही हैं. बाडोलास गांव में हुई बैठक में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने का निर्णय किया गया था. इसके चलते सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महावीर पार्क में एकत्र हुए. यहां वक्ताओं ने बांध से होने वाले नुकसान के बारे में ग्रामीणों को समझाया.

पढ़ें: ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना : हाड़ौती के 749 गांवों को मिलेगा पानी, दो बड़े बैराज और चंबल नदी पर बनेगा एक्वाडक्ट

पूर्व विधायक मोतीलाल मीणा, पूर्व सरपंच मुकेश मीणा और ग्रामीण मुकेश ने बताया कि इस बांध से 76 गांवों के लोग प्रभावित होंगे. हजारों ग्रामीणों को विस्थापित होना पड़ेगा. उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले के मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीणों के हितों के साथ कुठाराघात कर रहे हैं. उन्हें गुमराह किया जा रहा है.

ग्रामीणों ने महावीर पार्क में सभा के बाद कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला तो वे उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे. ग्रामीणों ने कहा कि वे आर-पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

DUNGRI DAM IN SAWAIMADHOPURVILLAGERS DEMONSTRATIONMEMORANDUM TO COLLECTORERCP PROJECTPKC ERCP PROJECT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.