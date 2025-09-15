ETV Bharat / state

हाय रे व्यवस्था! गर्भवती महिला को खाट पर रखकर ग्रामीणों ने किया नदी पार

पलामूः जिला के बिश्रामपुर प्रखंड से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. गांव के लोग एक गर्भवती महिला को खटिया पर रखकर बाढ़ के पानी में जान को जोखिम में डाल नदी पार किया है. नदी पार करने के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन उनके लिए कोई मदद नहीं मिली.

पलामू में बिश्रामपुर प्रखंड के राजखाड़ अंबेडकर नगर की रहने वाली चंपा देवी नामक महिला को सोमवार की शाम प्रसव पीड़ा शुरू हुई. अंबेडकर नगर बिश्रामपुर के धुरिया नदी के तट पर बसा हुआ है. प्रसव पीड़ा होने के बाद ग्रामीण एकजुट हुए और चंपा देवी को खाट लिटाया. ग्रामीण धुरिया नदी की बाढ़ के पानी में चंपा देवी को खाट पर लिटाकर पार किया. नदी में लोगों के छाती तक पानी थी लेकिन लोग साहस दिखाते हुए चंपा देवी की मदद की.

ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खाट पर रखकर नदी पार किया (ETV Bharat)

नदी पार करने के बाद ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मदद के लिए गुहार लगाते रहे लेकिन किसी भी अधिकारी ने मदद नहीं की. लोगों को मौके पर ममता वाहन या एंबुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया गया. ग्रामीण निजी खर्चे से वाहन कर चंपा देवी को अस्पताल पहुंचाया.