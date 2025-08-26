हजारीबागः जिला के बड़कागांव के तीन गांव सिरमा, छावनिया और पंडरिया के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं. नदी पर पुल नहीं होने के कारण गांव के लोग नदी पार कर शव का अंतिम संस्कार करते हैं. जो तस्वीर बड़कागांव से आई है वह दिल दहलाने वाली है.

आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी कई ऐसे इलाके हैं जहां विकास योजना धरातल पर नहीं उतरी हैं. पुल नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ता है. बड़कागांव से जो तस्वीर सामने आई है वह दिल डालने वाली है. गांव के लोग जान जोखिम में डालकर भारी बरसात में शव लेकर नदी पार कर रहे थे.

जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं ग्रामीण! (ETV Bharat)

जहां एक ओर झारखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है और सभी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. उस दौरान गांव के लोगों ने जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार किया है. दरअसल छवनिया गांव के 70 वर्षीय व्यक्ति शेहरुद्दीन की मैयत के बाद सुपुर्द-ए-खाक करने के लिए उफनती नदी को पार करके शव को कब्रिस्तान लगा जाया गया. जब नदी पार किया जा रहा था तो पानी भी नदी में कमर से ऊपर तक थी. पानी का स्तर बढ़ता तो कई लोगों की जान भी जा सकती थी.

स्थानीय कहते हैं कि हर बरसात में इसी तरह जान जोखिम में डालकर अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीण मजबूर हैं. जनप्रतिनिधि से लेकर जिला प्रशासन को कई बार स्थिति से अवगत कराया गया लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिरम पंचायत में सिरम से कब्रिस्तान जाने वाले मार्ग में एक नदी पड़ती है.

इसी नदी पर ग्रामीण पुल बनाने की मांग कर रहे हैं. नदी में बाढ़ आने पर लोगों को काफी परेशानी होती है. यह मुस्लिम बहुत क्षेत्र है. इस गांव का कब्रिस्तान नदी के पार है. नदी में पानी रहने पर सबसे अधिक मुश्किल किसी के जनाजे के वक्त होती है. कई बार लोगों को छाती भर पानी में शव को कंधे देख देकर कब्रिस्तान लाना पड़ा है.

बड़कागांव के प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र मंडल ने बताया कि नदी पार करने के लिए दो पुल है. जिसका उपयोग ग्रामीण करते हैं. कब्रिस्तान जाने के लिए पुल नहीं है. पुल बनाने की लिए प्रक्रिया चल रही है. सरकार स्तर से पुल का निर्माण होना है. पिछले साल भी कुछ प्रक्रिया हुई थी. प्रक्रिया शुरु हुई है तो पुल भी जल्द बन जाएगा.

बड़कागांव जहां कोयला उत्खनन का कार्य हो रहा है. डीएमएफटी फंड से कई विकास योजनाओं को धरातल पर लाया जा रहा है. इसके बावजूद किसी गांव से ऐसी तस्वीर सामने आती है तो सवाल उठना भी लाजिमी है.

