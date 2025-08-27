ETV Bharat / state

पांच दिनों से लापता बालक का शव बरामद, ग्रामीणों ने किया हंगामा - CHILD BODY FOUND

दुमका में लापता बच्चे का शव बरामद होने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया.

Villagers create ruckus after missing child body found in Dumka
हंगामा करते ग्रामीण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 27, 2025 at 11:03 PM IST

दुमकाः जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के कुशमाहा गांव स्थित संत मोनिका आवासीय विद्यालय से पिछले पांच दिनों से लापता 06 वर्षीय बालक अमन सोरेन का क्षत-विक्षत शव बुधवार को स्कूल से कुछ ही दूर पर धान के खेत से बरामद किया गया.

इस घटना की जानकारी मिलते ही बच्चे के अभिभावक स्कूल पहुंच गए, उनके साथ काफी संख्या में ग्रामीण थे. वे सभी विद्यालय प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे, साथ ही सड़क जाम कर दिया. इधर मौके पर पुलिस पहुंचकर घटना के कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

बालक पिछले शनिवार से था लापता

बालक की डेडबॉडी बुरी तरह से सड़ गयी थी. वहीं घटना की जानकारी मिलते आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्यालय में तोड़फोड़ करने के साथ ही रामगढ़ चौंक से होकर गुजरने वाली सभी मार्गों को जाम कर दिया. उन्होंने विद्यालय के सामानों को बाहर सड़क पर फेंकना शुरू कर दिया. ग्रामीण विद्यालय प्रबंधन पर त्वरित कार्रवाई और दोषी को गिरफ्तार करने की मांग की.

दरअसल बालक अमन सोरेन आवासीय विद्यालय में पढ़ता था. वर्तमान में उसके माता-पिता मजदूरी करने केरल गए हुए हैं. अमन सोरेन नजदीक के ही अमडापहाड़ी पंचायत के कुपी गांव का रहने वाला था और वह विद्यालय में नर्सरी का छात्र था. घर में उसकी दादी और परिवार के अन्य सदस्य थे.

पांच दिन पूर्व 23 अगस्त दिन शनिवार की रात विद्यालय के संचालक ने अमन के अभिभावक को फोन कर बताया कि उनका बच्चा विद्यालय में नहीं है. रात में ही परिजन विद्यालय पहुंचे और बच्चे की तलाश शुरू की लेकिन तब तक उसका कोई पता नहीं चल सका था.

यह पूरी जानकारी परिवार वालों ने रामगढ़ थाना को दी थी. पुलिस ने खोजबीन जब शुरू की. पुलिस से बच्चों के परिजनों ने विद्यालय प्रबंधन पर इल्जाम लगाया था कि विद्यालय में काफी संख्या में बच्चों का दाखिला लिया गया है लेकिन इस आवासीय विद्यालय में सुविधा बिल्कुल ही नहीं है. इन्हीं की लापरवाही की वजह से बच्चा लापता हुआ है. जब विद्यालय प्रबंधन ने देखा कि उनकी कमियां निकल रही है तो वे बच्चों को छुट्टी देकर स्कूल बंद कर निकल गए.

Villagers create ruckus after missing child body found in Dumka
हंगामा करते ग्रामीणों को समझाते पुलिस पदाधिकारी (ETV Bharat)

लोग हुए उग्र, मौके पर पहुंची पुलिस

आज जैसे ही लापता बच्चे का शव मिला लोग उग्र हो गए. वे विद्यालय में पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की. प्रदर्शन करते सड़क भी जाम कर दिया. ग्रामीण विद्यालय प्रबंधन पर त्वरित कार्रवाई और दोषी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे. दुमका एसडीपीओ विजय कुमार महतो पुलिस टीम के साथ मौके पहुंचे. फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की टीम पहुंची और आवश्यक जांच में जुट गई.

क्या कहते हैं एसपी

इस पूरे मामले पर दुमका एसपी पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा कि बच्चा आवासीय विद्यालय में पढ़ता था, उसकी मौत हुई है. सभी पहलुओं पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है.

