रांची: जिला के कांके-नगड़ी में रिम्स 2 के लिए जमीन देने से इनकार करने वाले ग्रामीणों की पुलिस से झड़प हुई है. इसको लेकर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले छोड़े. फिलहाल इलाके में निषेधाज्ञा लागू की गयी है.

कांके नगड़ी में प्रस्तावित RIMS-2 के लिए प्रस्तावित खेती योग्य जमीन पर हल बैल चलाने के पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन द्वारा के पूर्व घोषित एलान के बाद पूरे नगड़ी इलाके को पुलिस प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया है. कांके-नगड़ी पहुंची ईटीवी भारत की टीम ने यहां प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों के साथ बात की.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः रांची के कांके नगड़ी में प्रदर्शनकारियों से संवाददाता उपेंद्र कुमार की बातचीत (Etv Bharat)

पूरे क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किया गया है. भीड़ अनियंत्रित होकर हंगामा का प्रयास कर रही थी और प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रही थी. इसे रोकने के लिए पुलिस के द्वारा आंसू गैस का प्रयोग किया गया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है पुलिस की तरफ से परिस्थितियों पर नजर रखी जा रही है. -प्रवीण पुष्कर, ग्रामीण एसपी. रांची.

हालांकि चंपई सोरेन को उनके आवास पर ही अरेस्ट कर लिया गया तो कांके नगड़ी के कई किलोमीटर पहले से ही पुलिस की थ्री लेयर बैरिकेटिंग कर दी गयी है. पुलिस के बड़े अधिकारियों की चौकसी में हर आने-जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है. इन तमाम चौकसी के बावजूद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उस जमीन पर पहुंच गए जहां रिम्स 2 बनना है. पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक और झड़प के बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग और आंसू गैस के गोले छोड़े. चंपई सोरेन ने प्रशासन की इस कार्रवाई पर गहरी नाराजगी जाहिर की है.

रांची के कांके नगड़ी में ग्रामीणों की पुलिस से झड़प (Etv Bharat)

विरोध की चिंगारी ने पकड़ी आग!

रिम्स-2 स्थल से उठी विरोध की चिंगारी ने इलाके को अपनी चपेट में ले लिया. कांके-पिठोरिया रोड को सरना चौक के पास हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने जाम किया. लोग परंपरागत हरवे हथियार से लैस नजर आए और सीएम हेमंत सोरेन के साथ स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने गुरुजी शिबू सोरेन के दिये गए नारे "हरवा तो जोतो न यार" को आंदोलन का आधार बनाया. आक्रोशित ग्रामीणों की मांग है कि जिन लोगों को आज हिरासत में लिया गया, उन्हें बिना शर्त छोड़ा जाए.

