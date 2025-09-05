ETV Bharat / state

जामताड़ा: ग्रामीणों ने दृढ़ संकल्प और एकजुटता का परिचय देते हुए डायवर्सन सड़क बनाकर एकता की मिसाल कायम की है. दरअसल जुलाई महीने के अंत में भारी बारिश की वजह से जामताड़ा-देवघर को जोड़ने वाला दक्षिण बहाल पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. ग्रामीणों ने प्रशासन से लेकर शासन तक डायवर्सन सड़क बनाने की मांग की लेकिन उन्हें वहां से कोई सफलता नहीं मिली. जिसके बाद ग्रामीणों ने पैसे जुटाकर डायवर्सन सड़क बना दी.

भारी बारिश की वजह से जामताड़ा दक्षिण बहाल गांव होते हुए देवघर- चितरा-कर्माटांड़ जाने वाली मुख्य सड़क पर बना पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी. ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, लेकिन आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से स्थानीय लोग परेशान होने लगे. इससे ग्रामीणों को कई किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता था. जिसके बाद ग्रामीणों ने खुद समस्या का समाधान ढूंढकर डायवर्सन सड़क बना डाली.

जानकारी देते संजय तिवारी (Etv Bharat)

ग्रामीणों को आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला

पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन समेत स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री से भी गुहार लगाई ताकि डायवर्सन सड़क बन जाए लेकिन आश्वासन के सिवाय ग्रामीणों को कुछ हासिल नहीं हुआ. ग्रामीणों को जिला प्रसासन की ओर से आश्वासन मिलता था लेकिन ग्रामीणों की समस्या कम नहीं हुई.

क्या कहते हैं ग्रामीण?