जहां प्रशासन हार गया वहां महिलाओं ने बनाई तरक्की की राह, श्रमदान कर बना दी 265 फीट लंबी सड़क

रांची के सिल्ली प्रखंड के सुंडील गांव में महिलाओं ने एकजुटता का परिचय देते 265 फीट लंबी पक्की सड़क बनाकर एक मिसाल कायम की है.

Published : October 13, 2025 at 8:27 PM IST

रांची: राजधानी से करीब 65 किमी दूर सिल्ली प्रखंड का सुंडील गांव इन दिनों चर्चा के केंद्र में है. इस गांव के लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है, जिसे सालों से जिला प्रशासन भी नहीं कर पा रहा था. महिलाओं की पहल पर ग्रामीणों ने श्रमदान कर 265 फीट लंबी पक्की सड़क बनाई है. मेटेरियल खरीदने के लिए, ग्रामीणों ने आपस में चंदा किया. इस सड़क के बनने से सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं के चेहरे पर दिखी.

शिलान्यास के बाद भी सालों से नहीं बन रही थी सड़क

सुंडील गांव के लोग कई पीढ़ी से एक अदद सड़क के लिए परेशान थे. सड़क बनने की बात हमेशा होती थी. फाइल आगे भी बढ़ती थी. शिलान्यास भी हुआ लेकिन एक खास जमीन तक पहुंचते ही फाइल हांफने लगती थी. दरअसल, गांव के ही कुछ लोग जमीन विवाद को लेकर सड़क बनने नहीं दे रहे थे. सड़क नहीं होने की वजह से स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी. कोई ऑटो वाला गांव में जाना नहीं चाहता था क्योंकि एक जगह सड़क थी ही नहीं. लिहाजा, बच्चे उपेक्षित महसूस करते थे. गांव का मजाक भी उड़ाया जाता था.

सुंडील गांव में श्रमदान से बनाई 265 फीट लंबी सड़क (Etv Bharat)

महिलाओं ने बदली सुंडील गांव की तस्वीर

प्रशासन की सारी कोशिशें फेल हो गई तो सुंडील गांव की महिलाओं ने सड़क बनाने का बीड़ा उठा लिया. जमीन विवाद का हवाला देकर सड़क नहीं बनने दे रहे लोगों को दो टूक कह दिया गया कि अब ये नहीं चलेगा. सड़क बनने से पूरे गांव को राहत मिलेगी. विरोध करने वालों को पूरे गांव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा. इस एकजुटता ने विरोध करने वालों को बैकफुट पर धकेल दिया.

महिलाओं की सामने आई एकजुटता

इसके बाद शुरू हुआ सड़क बनाने के लिए चंदा जुटाने का काम. इसमें महिला समूह ने बड़ी भूमिका निभाई. गांव से बाहर रहकर काम करने वालों ने भी आर्थिक सहायता भेजी. अब यही सड़क सुंडील और कोचो गांव को जोड़ती है. ग्रामीणों को आने जाने में भारी राहत मिली है. इधर महिलाओं का कहना है कि ठान लिए थे कि अब सरकार का इंतजार नहीं करेंगे. पूरे क्षेत्र में सुंडील गांव की महिलाओं की एकजुटता और विश्वास की मिसाल दी जा रही है.

