गढ़वा में पुलिस टीम पर हमला, कई घायल, जानें पूरा माजरा - VILLAGERS ATTACKED POLICE

गढ़वा में पुलिस टीम पर हमला हुआ है. हमले में पुलिसकर्मी समेत दर्जनों लोग घायल हो गए हैं.

Attack On Garhwa Police
गढ़वा टाउन थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 17, 2025 at 9:21 PM IST

गढ़वा: शहर से सटे गुरदी गांव में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक पारिवारिक विवाद में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया. इस झड़प में पुलिस कर्मियों सहित करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए हैं.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरदी गांव निवासी तकसीर खान की शादी वर्ष 2016 में मझिआंव थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव निवासी रकीबा खातून से हुई थी. शादी के कुछ साल बाद ही दंपति के बीच विवाद शुरू हो गया. मामला इतना बढ़ा कि बात न्यायालय तक पहुंच गई. हालांकि, कुछ समय बाद समझौते के बाद तकसीर फिर से रकीबा के पास आने-जाने लगा.

जानकारी देतीं घायल महिला और गढ़वा पुलिस मेंस एसोसिएशन के सचिव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पुलिस के अनुसार बीते शनिवार की रात तकसीर ने पत्नी रकीबा के साथ मारपीट की थी. घटना से आहत रकीबा ने इसकी जानकारी मायकेवालों को दी. इसके बाद रविवार की सुबह रकीबा के पिता जाहिद आलम खान, भाई समीर खान, सैफ अली खान और मां सबील बीबी सहित परिवार के लोग गुरदी गांव पहुंचे. वे तकसीर और रकीबा के बीच विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे थे.

इसी दौरान गांव के लोग वहां जमा हो गए और अचानक लड़की पक्ष पर हमला कर दिया. हालात बिगड़ता देख रकीबा और उसके परिजन किसी तरह जान बचाकर तकसीर खान के ही घर में एक कमरे में छुप गए. लेकिन, गुस्साए ग्रामीण उन्हें बाहर निकालकर जिंदा जलाने की तैयारी कर रहे थे.

इस बीच, घटना की जानकारी गढ़वा पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही गढ़वा थाना से पुलिस अवर निरीक्षक इस्माइल आजाद, आरक्षी नवसे करकटा, बसंत उरांव और चालक हरेंद्र कुमार सिंह दल-बल के साथ मौके पर पहुंच गए. लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया और लाठी-डंडों से हमला कर दिया. स्थिति बेकाबू होता देख पुलिस ने तुरंत थाना प्रभारी बृज कुमार को सूचना दी.

कुछ ही देर में थाना प्रभारी अतिरिक्त बल के साथ घटनास्थल पहुंचे. पुलिस टीम को देखकर हमलावर ग्रामीण मौके से भाग खड़े हुए. इसके बाद सभी घायलों को बाहर निकालकर सुरक्षित सदर अस्पताल लाया गया.

हमले में पुलिसकर्मियों के अलावा रकीबा खातून और उसके मायके पक्ष के कई सदस्य भी घायल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां डॉक्टरों ने फिलहाल उन्हें खतरे से बाहर बताया है.

घटना के बाद से गुरदी गांव और आसपास का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. पुलिस ने गांव में सतर्कता बढ़ा दी है और दोषियों की पहचान की जा रही है. इस संबंध में थाना प्रभारी बृज कुमार ने कहा कि “कानून अपने हाथ में लेने वाले लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.”

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

