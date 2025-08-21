कांकेर: बीते दिनों माओवादियों ने नक्सल प्रभावित बिनागुंडा गांव में जनअदालत लगाया. कथित जन अदालत में माओवादियों ने आदिवासी ग्रामीण की हत्या कर दी. माओवादियों ने आरोप लगाया कि मृतक मनेश नुरेटी पुलिस का मुखबिर था. माओवादियों ने थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाया कि मनेश नुरेटी को पुलिस ने गोपनीय सैनिक बनाया था.

ग्रामीण की हत्या माओवादियों ने की: कांकेर पुलिस अधीक्षक आई के एलिसेला ने बताया कि एक वीडियो पुलिस ने भी देखा है. वीडियों में मृतक ग्रामीण मनेश नुरेटी 15 अगस्त के दिन बच्चों और गांव वालों के साथ स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक ग्रामीण बच्चों को लेकर माओवादियों के बनाए स्मारक पर पहुंचता है. बच्चों के साथ मनेश नुरेटी वहां पर तिरंगा झंडा फहराता है और भारत माता की जय के नारे लगाता है. पुलिस ने अधीक्षक ने कहा कि वीडियो की जांच की जा रही है. ये पता लगाया जा रहा है कि क्या इसी वजह से ग्रामीण की हत्या तो नहीं हुई.

नक्सली स्मारक पर झंडा फहराया (ETV Bharat)

स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने से नक्सली थे नाराज: ग्रामीणों का भी कहना है कि मनेश नुरेटी के नक्सली स्मारक पर झंडा फहराए जाने से शायद नक्सली नाराज हुए, इसी गुस्से में माओवादियों ने इस वारदात को अंजाम दिया होगा. हालाकि माओवादियों ने ग्रामीण की हत्या के बाद जो मौके पर बैनर छोड़ा उसमें मृतक को मुखबिर बताया गया है.

हत्या से पहले का वीडियो आया सामने: 15 अगस्त के दिन जिस तरह से मृतक ग्रामीण ने बच्चों के साथ स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया उसकी चर्चा पूरे इलाके में थी. संभावना जताई जा रही है कि ये वीडियो सामने आने के बाद वो नक्सलियों की नजर में आया. पुलिस अधीक्षक का भी कहना है कि मृतक युवक गांव के विकास को लेकर अक्सर चर्चा करता था. गांव के लोगों को विकास के कामों के लिए प्रोत्साहित भी करता था.

माड़ एकाउंटर में मारे गए थे 29 नक्सली: साल 2024 में फोर्स ने एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था और यहां पर 29 माओवादियों को मार गिराया था. अपने 29 साथियों के एक साथ मारे जाने से नक्सली बैकफुट पर हैं. एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते भी माओवादी घबराए हुए हैं. अपनी घबराहट और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए माओवादी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं ऐसा कांकेर पुलिस का भी मानना है.

पुलिस ने कहा बैकफुट पर हैं नक्सली: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आई के एलिसेला ने कहा कि घबराहट में नक्सली इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही माओवादियों का खात्मा कर दिया जाएगा.

