दंतेवाड़ा में ग्रामीण की हत्या, इलाके में दहशत, नक्सलियों पर शक

दंतेवाड़ा: बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई है. हत्या बीती रात हुई. ग्रामीण अपने घर के बाहर सोया हुआ था. इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी. घटना अरनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.

आपसी विवाद में हत्या मान रही पुलिस, जांच जारी: नीलावाया गांव में हत्या की वारदात हुई है. इस गांव के निवासी बंडी कोर्राम की बेरहमी से हत्या हुई है. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. गांव में मर्डर की सूचना पुलिस को दी गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके वर्मा ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि देर रात बंडी कोर्राम की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया है. वर्तमान में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रही है.