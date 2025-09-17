दंतेवाड़ा में ग्रामीण की हत्या, इलाके में दहशत, नक्सलियों पर शक
दक्षिण बस्तर में मंगलवार देर रात हुई इस घटना से गांव वाले डरे हुए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 17, 2025 at 11:40 AM IST
दंतेवाड़ा: बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई है. हत्या बीती रात हुई. ग्रामीण अपने घर के बाहर सोया हुआ था. इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी. घटना अरनपुर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है.
आपसी विवाद में हत्या मान रही पुलिस, जांच जारी: नीलावाया गांव में हत्या की वारदात हुई है. इस गांव के निवासी बंडी कोर्राम की बेरहमी से हत्या हुई है. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. गांव में मर्डर की सूचना पुलिस को दी गई. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरके वर्मा ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि देर रात बंडी कोर्राम की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर रवाना किया गया है. वर्तमान में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल कर रही है.
प्रथम दृष्टया यह मामला आपसी रंजिश का लग रहा है. लेकिन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या नक्सली वारदात का हिस्सा है या निजी विवाद का परिणाम- आरके वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
ग्रामीणों को नक्सलियों पर शक: वहीं ग्रामीणों के अनुसार, मृतक बंडी कोर्राम कई सालों से नक्सलियों के निशाने पर था. चार साल पहले उसके बेटे हरेंद्र कोर्राम की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी थी. लगातार एक ही परिवार को निशाना बनाए जाने से गांव के लोग डरे हुए हैं.
गांव के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा: वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि इस घटना की बारीकी से जांच की जा रही है. यदि इसमें नक्सलियों की संलिप्तता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पूरे इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है.