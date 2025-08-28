चरखी दादरी: हरियाणा के चरखी दादरी में चलते कंटेनर में आग लग गई. हादसा गांव समसपुर के नजदीक नेशनल हाईवे 152 डी पर हुआ है. कंटेनर में रखे लाखों रुपये के फ्रिज भी जल गए. घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी. मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम 3 घंटे से आग बुझाने की कोशिशों में जुटी है.

ट्रक में सवार सभी लोग सुरक्षित: जानकारी के मुताबिक, कंटेनर में पहले पीछे आग लगी और केबिन तक पहुंच गई. इस दौरान चालक समेत दो लोग कंटेनर से नीचे उतर गए. घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई. 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. दमकल की दूसरी गाड़ी को भी बुलाया गया. लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

चरखी दादरी में कंटेनर में लगी आग (Etv Bharat)

कंटेनर चालक पर आरोप: दमकल विभाग के कर्मचारी ने बताया कि 'ट्रक महाराष्ट्र के पुणे से आया था. पंजाब के लुधियाना जा रहा था. आग लगने से ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया. गाड़ी में रखे फ्रिज भी जलकर राख हो गए. इस दौरान फायर ब्रिगेड टीम ने गाड़ी चालक पर आरोप लगाया कि नशे की हालत में हो सकता है. चालक ने हमारे साथ भी अभद्रता की है'.

