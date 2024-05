Updated : May 2, 2024, 11:50 AM IST

Published : May 2, 2024, 9:16 AM IST

By ETV Bharat Uttarakhand Team

नेपाल से सम्मानित होकर रानीपोखरी लौटे ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी, जनता ने किया भव्य स्वागत - Village head honored in Nepal

नेपाल से लौटने पर ग्राम प्रधान का स्वागत डोईवाला: रानीपोखरी के ग्राम प्रधान ने विश्व पटल पर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है. नेपाल से सम्मानित होकर वापस लौटे रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी का पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया है. पंचायत के विकास कार्य और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए ग्राम प्रधान को नेपाल सरकार ने सम्मानित किया है. 27 अप्रैल को रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को नेपाल सरकार और एनजीओ के माध्यम से सम्मानित किया गया. बता दें कि उत्तराखंड से एकमात्र ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी को उनकी पंचायत में हुए विकास कार्यों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए यह सम्मान दिया गया. सम्मान पाकर वापस लौटे ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी का पंचायत प्रतिनिधियों और रानीपोखरी की जनता ने भव्य स्वागत किया. ग्राम प्रधान का कहना है कि यह सम्मान पूरे उत्तराखंड का सम्मान है. इस सम्मान से उनके अंदर और ऊर्जा भर गई है. आगे भी वे अपनी पंचायत में बेहतर कार्य करते रहेंगे. नेपाल सरकार की ओर से सम्मानित होने के बाद अपने अनुभव को साझा करते हुए रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों, परिजनों और जनता के प्यार से उन्हें यह सामान मिला है. उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के विभिन्न क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले जनप्रतिनिधि देश के विभिन्न राज्यों के जन प्रतिनिधि इस सम्मान समारोह में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि नेपाल के डेप्युटी प्राइम मिनिस्टर सुजाता कोइराला यूएनओ के वाइस चांसलर के द्वारा उन्हें सम्मान दिया गया. उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह कार्यक्रम में उनकी पंचायत में हुए विकास कार्यों का वीडियो भी दिखाया गया. जिसकी सभी सम्मानित होने वाले अतिथियों द्वारा सराहना की गई. उन्होंने कहा कि इस सम्मान को वह अपनी जनता को समर्पित करते हैं और आगे भी वह इसी तरह से अपनी पंचायत के विकास कार्यों और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर कार्यों को अंजाम देते रहेंगे.

ये भी पढ़ें: रानी पोखरी के ग्राम प्रधान नेपाल में होंगे सम्मानित, जानिए किस वजह से दिया जा रहा सम्मान

