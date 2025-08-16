ETV Bharat / state

सहारनपुर में ग्राम प्रधान के मकान पर चले बुलडोजर, सरकारी स्कूल की जमीन पर किया था अवैध निर्माण - BULLDOZER ACTION IN SAHARANPUR

एसडीएम डॉ. पूर्वा ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गयी है. मकान कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गया.

Photo Credit: ETV Bharat
प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर कब्जा करके बनवाया था मकान (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 8:33 PM IST

2 Min Read

सहारनपुर: थाना नानौता इलाके में शनिवार को जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. शनिवार को बुलडोजर नानौता देहात के ग्राम प्रधान नीरज राणा के मकान पर चलाये गए. प्रशासन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की.

प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध निर्माण: ग्राम प्रधान ने यह मकान प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर कब्जा करके बनवाया हुआ था. बुलडोजर से मकान ध्वस्त किये जाने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था. ग्राम प्रधान नीरज राणा ने कई साल पहले नानौता गांव में प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान बना लिया था.

ग्रामीणों ने की थी स्कूली जमीन पर कब्जे की शिकायत: स्थानीय ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद स्कूल की जमीन पर कब्जे का यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया. लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मकान सरकारी स्कूल की जमीन पर बना है, इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से गिराया जाए. जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए.

हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था: हाईकोर्ट का आदेश मिलते प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आये. शनिवार को जब बुलडोजर से मकान ढहाना शुरू किया गया, तो ग्राम प्रधान के समर्थकों ने कुछ देर तक विरोध किया. प्रशासनिक सख्ती के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा.

ग्राम प्रधान के समर्थक बोले- कार्रवाई राजनीति से प्रेरित: शनिवार को एसडीएम डॉ. पूर्वा और सीओ शशि प्रकाश भारी पुलिस बल के साथ ग्राम प्रधान नीरज राणा के आवास पर पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. ग्राम प्रधान का मकान कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गया. ग्राम प्रधान के समर्थकों का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है.

यह भी पढ़ें- फिलिस्तीन की मदद के नाम पर विदेशी फंडिंग; देश में दंगा कराने की साजिश, सहारनपुर का NGO शक के दायरे में

सहारनपुर: थाना नानौता इलाके में शनिवार को जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया. शनिवार को बुलडोजर नानौता देहात के ग्राम प्रधान नीरज राणा के मकान पर चलाये गए. प्रशासन ने यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की.

प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध निर्माण: ग्राम प्रधान ने यह मकान प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर कब्जा करके बनवाया हुआ था. बुलडोजर से मकान ध्वस्त किये जाने के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था. ग्राम प्रधान नीरज राणा ने कई साल पहले नानौता गांव में प्राथमिक विद्यालय की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके मकान बना लिया था.

ग्रामीणों ने की थी स्कूली जमीन पर कब्जे की शिकायत: स्थानीय ग्रामीणों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद स्कूल की जमीन पर कब्जे का यह मामला हाईकोर्ट पहुंच गया. लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि मकान सरकारी स्कूल की जमीन पर बना है, इसलिए इसे तुरंत प्रभाव से गिराया जाए. जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए.

हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया था: हाईकोर्ट का आदेश मिलते प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आये. शनिवार को जब बुलडोजर से मकान ढहाना शुरू किया गया, तो ग्राम प्रधान के समर्थकों ने कुछ देर तक विरोध किया. प्रशासनिक सख्ती के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा.

ग्राम प्रधान के समर्थक बोले- कार्रवाई राजनीति से प्रेरित: शनिवार को एसडीएम डॉ. पूर्वा और सीओ शशि प्रकाश भारी पुलिस बल के साथ ग्राम प्रधान नीरज राणा के आवास पर पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया. ग्राम प्रधान का मकान कुछ ही देर में मलबे में तब्दील हो गया. ग्राम प्रधान के समर्थकों का आरोप है कि यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है.

यह भी पढ़ें- फिलिस्तीन की मदद के नाम पर विदेशी फंडिंग; देश में दंगा कराने की साजिश, सहारनपुर का NGO शक के दायरे में

For All Latest Updates

TAGGED:

VILLAGE HEAD HOUSE DEMOLISHEDENCROACHMENT ON PRIMARY SCHOOLPRIMARY SCHOOL LAND ENCROACHMENTBULLDOZER ACTION IN SAHARANPUR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बनारस में तोड़े जाएंगे 111 मंदिर और 11 मजार; चौड़ी की जा रहीं शहर की सड़कें, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

15 अगस्त को लखनऊ में संभल कर निकलें, ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जान लीजिए रूट प्लान

यूपी के विधायकों-मंत्रियों की सैलरी बढ़ी; भत्तों में भी इजाफा, जानिए किसके खाते में अब कितना आएगा

जन्माष्टमी 2025; कानपुर के इस्कॉन मंदिर में थाइलैंड के फूलों से होगा भगवान का श्रृंगार, वृंदावन का रत्नजड़ित परिधान पहनेंगे कान्हा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.