रांची के दीपावली मेले में ‘गांव’ ने खींचा सबका ध्यान, झारखंड की परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रदर्शन

इस छोटे से गांव के माध्यम से आयोजकों ने झारखंड के ग्रामीण जीवन की सुंदरता, संघर्ष और आत्मनिर्भरता को बखूबी प्रदर्शित किया है. मिट्टी के घर, बांस की बाड़, चरखे और खेत-खलिहान का दृश्य देख ऐसा लगता है, मानो हम किसी गांव की गलियों में चल रहे हो. यहां दर्शाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग किस तरह अपनी मेहनत से जीवन चलाते हैं, आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर बनते हैं और अपने परिवेश के साथ तालमेल बिठाकर प्रकृति से जुड़ाव बनाए रखते हैं. झारखंड की परंपरा और हुनर का संगम

मेले के बीचोबीच एक गांव बसाया गया है, जहां मिट्टी की दीवारें हैं, खपरैल की छतें हैं, दीवारों पर पारंपरिक सोहराय पेंटिंग्स सजी हैं और आस-पास गूंज रही है लोकगीतों की मधुर ध्वनि. यह गांव असल नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा सजीव है. यह उस झारखंड का प्रतीक है, जो अपनी मिट्टी, मेहनत और परंपरा से पहचाना जाता है.

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में दीपावली की रौनक इस बार कुछ अलग ही है. झारखंड ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा 9 से 13 सितंबर तक आयोजित दीपावली मेला में इस बार कुछ ऐसा है, जो हर आगंतुक के दिल को छू रहा है. एक गांव, जो परंपरा, संस्कृति और सादगी की खुशबू से सराबोर है.

गांव के इस हिस्से में झारखंड की प्रसिद्ध सोहराय पेंटिंग की झलक लोगों को खूब आकर्षित कर रही है. पारंपरिक रंगोंं से बनी ये पेंटिंग्स सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति का जीवंत प्रतीक हैं. इसके अलावा, पत्तों से बनाए गए दोना-पत्तल, टोपी, खटिया और अन्य वस्तुएं दर्शकों को यह समझाती हैं कि झारखंडी समाज कैसे सादगी और पर्यावरण के संतुलन के साथ जीवन जीता है.



यहां आने वाले बच्चों के लिए यह जगह किसी जीवंत पाठशाला से कम नहीं, जो बच्चे कभी गांव का दृश्य नहीं देख पाए, वे यहां ग्रामीण जीवन के हर पहलू को बारीकी से देख और समझ पा रहे हैं. मिट्टी की खुशबू, पारंपरिक हस्तशिल्प, लोक संगीत और लोगों की आत्मीयता सब कुछ इस मेला-गांव में समाया हुआ है.



ग्रामीण कलाकारों की सहभागिता

इस गांव को जीवंत बनाने में झारखंड के सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला, चतरा और गुमला जिलों से आए ग्रामीण कलाकारों ने अहम भूमिका निभाई है. वे अपने पारंपरिक परिधान में अपने हुनर को प्रदर्शित कर रहे हैं. कोई बांस की टोकरी बुन रहा है, कोई मिट्टी के बर्तन बना रहा है तो कोई लोकगीतों पर नाच रहा है. यह सब मिलकर झारखंडी संस्कृति का ऐसा जीवंत चित्र बनाते हैं, जिसे देखकर हर कोई भाव-विभोर हो उठता है.



दीपावली की झलक गांव के रंग में

दीपावली के ठीक पहले यह गांव सज-धजकर तैयार है. मिट्टी के घरों पर सफेदी की गई है, दीवारों पर रंगोली और पारंपरिक चित्र बने हैं. महिलाएं अपने हाथों से दीये सजा रही हैं, बच्चे उत्साह में घरों के बाहर झिलमिलाती झालरें टांग रहे हैं. यह दृश्य बताता है कि दीपावली सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं, बल्कि परंपरा, एकता और खुशी का उत्सव है.



संस्कृति को सहेजने का प्रयास

मेले का यह ग्रामीण कोना सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक संदेश भी है, कि आधुनिकता की दौड़ में अपनी जड़ों को भूलना नहीं चाहिए. आयोजक चाहते हैं कि शहरी बच्चे भी समझें कि झारखंड का असली सौंदर्य सिर्फ मॉल और इवेंट्स में नहीं, बल्कि उसके गांवों में, उसकी मिट्टी और मेहनतकश लोगों में बसता है.



मेले में पहुंचने वाले आगंतुक इस छोटे से गांव को देखकर ठहर जाते हैं, फोटो खींचते हैं और मन ही मन उस सादगी को महसूस करते हैं जो आज की व्यस्त जिंदगी में कहीं खो गई है. मोरहाबादी का यह दीपावली मेला इस बार सिर्फ खरीदारी का नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और भावना का उत्सव बन गया है, जहां रोशनी के साथ झारखंड की आत्मा भी चमक रही है.



