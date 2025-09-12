ETV Bharat / state

फरीदाबाद के मोहना गांव में बना ग्राम न्यायालय, 20 गांव के लोगों के लिए न्याय होगा सुलभ

क्या बोले सीनियर वकीलः सीनियर वकील और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष ओपी शर्मा ने बताया कि "पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया है जिसे मैं स्वागत करता हूं. ग्राम न्यायालय में सुनवाई के दौरान ग्रामीण स्तर पर मामले को निपटाया जाएगा. 12 किलोमीटर के दायरा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों को इसका फायदा मिलेगा जो लोग 12 सेक्टर स्थित फरीदाबाद कोर्ट में आते हैं. उनके पैसों की बर्बादी भी होती है. पूरे दिन का समय भी लगता था और उनको कोर्ट के कई चक्कर काटने पड़ते थे, जिसमें समय और पैसे की ज्यादा बर्बादी होती थी लेकिन अब इस कोर्ट के खुल जाने से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है."

फरीदाबादः पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर फरीदाबाद के गांव मोहना में ग्राम न्यायालय बनाया गया है. ग्राम न्यायालय में आसपास के 12 किलोमीटर के दायरे में रह रहे ग्रामीणों को न्याय मिलेगा. मौजूदा समय में ग्रामीण फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित जिला कोर्ट जाते थे जो मोहन गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है. ग्रामीणों को वहां आने-जाने में बड़ी कठिनाइयां आती थी. आने-जाने में आर्थिक खर्च के साथ-साथ कोर्ट आने-जाने में ही लोगों का पूरा दिन बीत जाता था. ऐसे में अब उनको मोहना गांव में बने कोर्ट में ही न्याय मिलेगा. फिलहाल बुधवार को न्यायालय चलेगा. 2 साल तक की सजा वाले मामलों की होगी सुनवाईः गांव मोहना में बने ग्राम न्यायालय को लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव रितु यादव ने बताया कि "पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद गांव मोहना में ग्राम न्यायालय बनाया गया है. इस न्यायालय में 12 किलोमीटर के अंदर बसे ग्रामीणों को इंसाफ मिलेगा. वहीं जिस कानून के अंतर्गत 2 साल की सजा का प्रावधान है, उन मामलों का फैसला इसी कोर्ट में किया जाएगा. शुरुआती तौर पर यह कोर्ट हर बुधवार को लगेगा. मामले में न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति भी फरीदाबाद सेशन डिवीजन द्वारा की जाएगी."

मोहना में ग्राम न्यायालय (Etv Bharat)

गांव में रोजगार भी बढ़ेगाः सीनियर वकील ओपी शर्मा कहा कि "हालांकि जिन मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है. उन्हीं मामले को इस कोर्ट में सुना जाएगा और उस पर फैसला आएगा. ग्रामीण स्तर पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस ज्यादा आते हैं. इसमें उन मामलों की भी सुनवाई की जाएगी. सेक्टर 12 कोर्ट मोहना गांव से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर काम का थोड़ा बोझ भी कम हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने हिसाब से मोहना कोर्ट में केस ट्रांसफर करेंगे जिस पर सुनवाई होगी. हालांकि ऐसे में लगभग एक दिन कोर्ट खुलेगा तो दो से तीन प्रतिशत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर काम बोझ कम हो जाएगा. इसके अलावा वहां पर रोजगार भी बढ़ेगा क्योंकि जहां कोर्ट शुरू होगा वहां पर दुकान भी खुलेंगी, स्टांप पेपर बेचने वाले को रोजगार भी मिलेगा. वकील भी बैठेंगे. कुल मिलाकर लोगों को सहूलियत मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा. अभी तो एक दिन ही कोर्ट खुलेगा. पर यह एक्सपेरिमेंट अच्छा रहता है तो हम भी मांग करेंगे कि हफ्ते में 2 दिन इस कोर्ट को चलाया जाए."



जजों की नियुक्ति का अधिकार हाई कोर्ट के पासः सीनियर वकील ओपी शर्मा ने कहा कि "हमारे संविधान में आर्टिकल 226 है जिसके आधार पर राज्य के हाई कोर्ट के पास विशेष अधिकार होता है जिसमें वह किसी भी कोर्ट में जज कम कर सकते हैं. जज बढ़ा सकते हैं या फिर ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालय खोल सकता है और इस केस में भी ऐसा ही हुआ. पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने देखा कि फरीदाबाद बहुत बड़ा जिला है जिसमें बल्लभगढ़ भी आता है तो ऐसे में बल्लभगढ़ में कोई कोर्ट नहीं है जिसके बाद उन्होंने मोहन गांव में ग्राम न्यायालय खोलने का आदेश दिया. उसके बाद इस ग्राम न्यायालय को खोला गया है और ऐसे में हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसमें कौन जज बैठेगा, कब यह कोर्ट खुला रहेगा, कब बंद रहेगा. यह अधिकार सिर्फ राज्यों के हाई कोर्ट के पास होता है और इस हाईकोर्ट के आदेश के बाद मोहना गांव में ग्राम न्यायालय की शुरुआत की गई है."



क्या बोले ग्रामीणः मोहाली के ग्रामीण सुखबीर ने बताया कि "हमारे गांव के लिए खुशी की बात है कि हमारे गांव में ग्राम न्यायालय बना है पहले हमें सेक्टर 12 उपस्थित कोर्ट जाना पड़ता था जिससे समय और पैसे की बर्बादी होती थी लेकिन अब हमें वहां नहीं जाना पड़ेगा. हालांकि यह जमीन ग्राम पंचायत की है और यह बिल्डिंग भी ग्राम पंचायत की है लेकिन इसमें ग्राम न्यायालय बना है. हमें बहुत अच्छा लगा. इससे गांव का नाम भी रोशन होगा. इस कोर्ट के खुलने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा. यहां पर खाने-पीने की दुकानें भी खुलेंगी. प्रिंट आउट समेत कई दुकानें खुलने से ग्रामीण स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे."



किन गांवों को मिलेगा फायदाः आपको बता दें ग्राम न्यायालय बनने से 12 किलोमीटर के अंतर्गत कुछ प्रमुख गांव आते हैं. इसमें हीरापुर, नरहावाली, अटाली, अरुआ, महमदपुर, पंहेड़ा कलां, पंहेड़ा खुर्द, शेखपुरा, जाफ़रपुर, चांदपुर, दयालपुर, मोठका, मौजपुर, फज्जुपुर, इमामुद्दीनपुर, घरोड़ा, घूडासन गांव शामिल हैं.

