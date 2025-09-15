मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगले तीन महीने सरकार के साथ काम करेंगे 87 युवा
यह पहल लोकतंत्र को और जीवंत बनाने, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में युवाओं का सीधा योगदान है-सीएम रेखा गुप्ता
Published : September 15, 2025 at 1:10 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में नवगठित बीजेपी सरकार के साथ जुड़कर काम करना व सीखने वाले युवाओं के लिए सरकार ने इंटर्नशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ‘विकसित भारत मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम’ का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. यह इंटर्नशिप युवाओं को शासन की चुनौतियों से परिचित कराएगी और उन्हें समाधानकारी सोच विकसित करने का मंच देगी.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, "आज से विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है. ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रहे 87 युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया है. आने वाले 3 महीने तक ये युवा हमारी सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे. यह पहली बार है जब शासन की प्रक्रिया में युवा माइंड्स को इतनी सीधी भागीदारी दी जा रही है. विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम भविष्य के नीति-निर्माताओं को तैयार करने और लोकतंत्र को और जीवंत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है."
विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में चयनित सभी युवाओं को हार्दिक बधाई।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 15, 2025
आज दिल्ली सचिवालय में इन ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवाओं को इंटर्नशिप नियुक्ति पत्र वितरित किए।
यह योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की पीएम इंटर्नशिप योजना से प्रेरित है और शासन व्यवस्था में… pic.twitter.com/S1jAyVZgAq
दिल्ली सरकार के साथ तीन महीने काम करने का मौका
मुख्यमंत्री का कहना है कि यह दिल्ली सरकार की ऐतिहासिक पहल है, जिससे युवाओं को राजधानी का भविष्य गढ़ने में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिलेगा. इस कार्यक्रम के तहत होनहार युवाओं का चयन किया जाएगा, जो तीन महीनों तक दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, वरिष्ठ अधिकारियों और जमीनी परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेंगे. उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रामाणिक बनाया गया है, ताकि श्रेष्ठ युवा नेतृत्व सामने आए.
इस तरह हुआ है चयन
सबसे पहले, ऑनलाइन आवेदन के तहत अभ्यर्थियों की सोच, नेतृत्व क्षमता, नागरिक दृष्टिकोण और प्रशासन की समझ को परखा गया. इसके बाद 2000 छात्रों में से चयनित अभ्यर्थियों को एक दिवसीय बूट कैंप में आमंत्रित किया गया था. जिसमें संवाद, कार्यशालाएं और अंतिम निबंध लेखन के जरिए युवा चुने गए.
आज से विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है। ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रहे 87 युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया है। आने वाले 3 महीने तक ये युवा हमारी सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 15, 2025
यह पहली बार… pic.twitter.com/jywJTVm29h
तीन महीने तक मिलेगा 20 हजार का मासिक मानदेय
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हर इंटर्न को तीन महीने तक 20,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा. दिल्ली सरकार का मानना है कि यह केवल इंटर्नशिप नहीं, बल्कि दिल्ली और देश के भविष्य का सह-निर्माण है. उन्होंने बताया कि कार्यक्रम तीन चरणों में युवाओं की यात्रा को आकार देगा. पहले चरण में उन्हें दिल्ली सरकार की संरचना, प्रशासन, नीति-निर्माण और सामाजिक समस्याओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.
दूसरे चरण में वो सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में फील्डवर्क करेंगे, जहां लोगों से बातचीत कर समस्याएं पहचानेंगे और समाधान तैयार करेंगे. तीसरे चरण में विभागों में उनकी प्रतिनियुक्ति होगी, जहां वे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ काम करके 10 प्रमुख समस्याओं पर नीति-पत्र तैयार करेंगे, जिनमें से शीर्ष 2 पॉलिसी डाक्यूमेंट्स मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री के अनुसार इस कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य ‘विकसित भारत एम्बेसडर’ तैयार करना है. चयनित युवा भविष्य में अपने कॉलेजों, समुदायों और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर विकसित दिल्ली की सोच और नीतियों को आगे बढ़ाएंगे. यह इंटर्नशिप युवाओं को शासन की चुनौतियों से परिचित कराएगी और उन्हें समाधान करने वाली सोच विकसित करने का मंच देगी. मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार का विश्वास है कि इस इंटर्नशिप के माध्यम से युवा सिर्फ शासन को नजदीक से देखेंगे ही नहीं, बल्कि उसमें बदलाव लाने का अवसर भी पाएंगे. शहर का हर सपना, हर संघर्ष, हर उम्मीद इंटर्न्स की ऊर्जा से पूरी होगी.
