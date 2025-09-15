ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम, अगले तीन महीने सरकार के साथ काम करेंगे 87 युवा

नई दिल्ली: दिल्ली में नवगठित बीजेपी सरकार के साथ जुड़कर काम करना व सीखने वाले युवाओं के लिए सरकार ने इंटर्नशिप कार्यक्रम को लॉन्च किया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज ‘विकसित भारत मुख्यमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम’ का शुभारंभ किया. इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. यह इंटर्नशिप युवाओं को शासन की चुनौतियों से परिचित कराएगी और उन्हें समाधानकारी सोच विकसित करने का मंच देगी.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि, "आज से विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है. ग्रेजुएशन और पोस्ट-ग्रेजुएशन कर रहे 87 युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया है. आने वाले 3 महीने तक ये युवा हमारी सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे. यह पहली बार है जब शासन की प्रक्रिया में युवा माइंड्स को इतनी सीधी भागीदारी दी जा रही है. विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम भविष्य के नीति-निर्माताओं को तैयार करने और लोकतंत्र को और जीवंत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है."

दिल्ली सरकार के साथ तीन महीने काम करने का मौका

मुख्यमंत्री का कहना है कि यह दिल्ली सरकार की ऐतिहासिक पहल है, जिससे युवाओं को राजधानी का भविष्य गढ़ने में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिलेगा. इस कार्यक्रम के तहत होनहार युवाओं का चयन किया जाएगा, जो तीन महीनों तक दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों, वरिष्ठ अधिकारियों और जमीनी परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेंगे. उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रामाणिक बनाया गया है, ताकि श्रेष्ठ युवा नेतृत्व सामने आए.

इस तरह हुआ है चयन

सबसे पहले, ऑनलाइन आवेदन के तहत अभ्यर्थियों की सोच, नेतृत्व क्षमता, नागरिक दृष्टिकोण और प्रशासन की समझ को परखा गया. इसके बाद 2000 छात्रों में से चयनित अभ्यर्थियों को एक दिवसीय बूट कैंप में आमंत्रित किया गया था. जिसमें संवाद, कार्यशालाएं और अंतिम निबंध लेखन के जरिए युवा चुने गए.