विकसित यूपी 2047; सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया संवाद, पंचायत प्रतिनिधियों ने साझा कीं विकास यात्रा और बदलाव की कहानियां

अमरोहा के धनौरा, एटा के शीतलपुर, कानपुर देहात के सरवनखेड़ा की ब्लॉक प्रमुख समेत अन्य ने किया संवाद.

सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया संवाद
सीएम योगी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया संवाद (Photo credit: CM Media Cell)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 9:32 PM IST

लखनऊ : विकसित यूपी 2047 संवाद कार्यक्रम के मौके पर मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद का मौका मिला तो जिला और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों ने अपने क्षेत्र में बीते साढ़े आठ साल में क्षेत्रों की विकास यात्रा और बदलाव की कहानियां साझा कीं.

अमरोहा के धनौरा ब्लॉक प्रमुख आशा चंद्रा ने वार्षिक कार्ययोजना प्रस्तुत करते हुए स्वयं सहायता समूहों और लखपति दीदी जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं की बदली तस्वीर सामने रखी. उन्होंने विशेष रूप से स्ट्रॉबेरी की खेती करने वाली महिलाओं के उदाहरण से बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के कितने मौके मौजूद हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें अगर स्थानीय आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाएं और नवाचार अपनाएं तो न सिर्फ अपनी आय बढ़ा सकती हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़ी छलांग लगा सकती हैं.



उत्तर प्रदेश सरकार के मीडिया सेल की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, एटा से शीतलपुर के ब्लॉक प्रमुख पुष्पेंद्र लोधी ने बताया कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उनका ब्लॉक पूरे अलीगढ़ मंडल में मॉडल ब्लॉक के रूप में पहचाना जा रहा है, जहां बीते आठ वर्षों में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं. विकास की इस निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक की प्रमुख उर्वशी सिंह ने वर्षा जल संचयन, पिंक टॉयलेट जैसी योजनाओं और ग्रामीण बाजारों के उन्नयन से जुड़ी पहलें साझा कीं. मुख्यमंत्री ने मंडी समिति के सहयोग से ग्रामीण हाॅट और सामुदायिक हॉल जैसी आय-सृजन गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहित करने की बात कही.

सोनभद्र के चोपन की ब्लॉक प्रमुख लीला देवी ने अमृत सरोवर, चेकडैम, पौधारोपण जैसे कार्यों के साथ महिलाओं ने बकरी के दूध से साबुन बनाने के छोटे उद्योग का उदाहरण रखा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर सोनभद्र के आबादी पिकनिक स्पॉट को थोड़ी और पहचान मिले तो यह गोवा की तर्ज पर पर्यटन मानचित्र पर आ सकता है. मुख्यमंत्री ने इस सोच की सराहना करते हुए प्रस्ताव भेजने को कहा.आजमगढ़ के अजमतगढ़ ब्लॉक की प्रमुख अलका मिश्रा ने मुख्यमंत्री को विकसित यूपी 2047 अभियान से जुड़ी पुस्तिका भेंट की और इस दिशा में अपने योगदान की प्रतिबद्धता जताई. वाराणसी के काशी विद्यापीठ ब्लॉक की प्रमुख रेनू पटेल ने कैंटीन और ओपन जिम जैसी योजनाओं के बारे में बताया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयोग न सिर्फ जनता के लिए उपयोगी हैं, बल्कि पंचायतों की आय बढ़ाने का भी माध्यम बन सकते हैं.

पीलीभीत की जिला पंचायत अध्यक्ष दलजीत कौर ने बालिकाओं के लिए इंटर कॉलेज, किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज और तालाब निर्माण जैसे कार्यों के साथ-साथ 500 दुकानों से हो रही आय की जानकारी दी. पंचायतों की आय बढ़ाने की इसी सोच को मेरठ के जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने और ठोस उदाहरण के साथ सामने रखा. उन्होंने बताया कि किस तरह हाल ही में 128 दुकानों के निर्माण, खाली पड़ी जमीनों के सदुपयोग और कर चोरी रोकने जैसे कदमों से आय को तीन करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंचाया गया है. मुख्यमंत्री ने इसे एक मॉडल उदाहरण बताते हुए सभी जिला पंचायतों को इससे सीख लेने की आवश्यकता पर बल दिया.




प्रयागराज के जिला पंचायत अध्यक्ष विजय कुमार सिंह ने भी आय वृद्धि और जनोपयोगी कार्यों की दिशा में उठाए गए कदम साझा किए. उन्होंने छह करोड़ की आय, मैरिज हॉल निर्माण और अंत्येष्टि स्थलों के विकास का उल्लेख करते हुए भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें प्रेरक बताया.


TAGGED:

DEVELOPED UP 2047LUCKNOW NEWSCM YOGI ADITYANATHविकसित यूपी 2047LUCKNOW NEWS

