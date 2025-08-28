ETV Bharat / state

विक्रमोत्सव 2025 को इंटरनेशनल अवॉर्ड, ईमैक्स ग्लोबल सीएम मोहन यादव को देगा ये सम्मान - VIKROMOTSAVA 2025 AWARDED GLOBALLY

विक्रमोत्सव 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा " लॉन्गस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर '' अवार्ड, मध्यप्रदेश के संस्कृति विभाग ने दी जानकारी

Vikramotsava 2025 Awarded Globally
विक्रमोत्सव 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 4:10 PM IST

4 Min Read

उज्जैन: एक बार फिर विक्रमोत्सव को एक खास अवार्ड से सम्मानित किया गया है. मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत आने वाले महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा " लॉन्गस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर '' से सम्मानित किया है. इसकी जानकारी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी द्वारा दी गई है.

इससे पहले भी विक्रमोत्सव को वाओ अवॉर्ड एशिया 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह के स्पेशल इवेंट में गोल्ड अवॉर्ड मिल चुका है. बात 2024 की करें तो विक्रमोत्सव 2024 को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवॉर्ड मिला था.

VIKRAMOTSAVA 2025 UJJAIN AWARDED
सीएम मोहन यादव को कब मिलेगा ये अवार्ड? (Etv Bharat)

सीएम मोहन यादव को कब मिलेगा ये अवार्ड?

ईमैक्स ग्लोबल अवॉर्ड की टीम द्वारा लॉन्गस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर अवॉर्ड भोपाल में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने कहा, '' विक्रमोत्सव 2025 का ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित होना मध्यप्रदेश और भारतीय संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने जैसा है. यह सम्मान इस बात का भी प्रमाण है कि उज्जैन की धरती पर आयोजित विक्रमोत्सव केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, गौरव और मूल्यों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का सेतु बन चुका है.

Vikramotsava 2025 Ujjain awarded
मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिलेगा ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड से ये सम्मान (Etv Bharat)

इस महोत्सव ने हमारे शास्त्र, कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को आधुनिक समय की मांगों के साथ जोड़ा है, जिससे विश्वभर में भारतीय संस्कृति की गरिमा और प्रासंगिकता और अधिक बढ़ी है.''

विदेशी अतिथियों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया

श्रीराम तिवारी ने आगे कहा, विक्रमोत्सव ने युवाओं को अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ने का काम किया है और साथ ही विदेशी अतिथियों को भारतीय संस्कृति की गहराई से अवगत कराया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव और विकास के पथ पर आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति ही मध्‍यप्रदेश को गौरवान्वित कर रही है. मैं यह मानता हूं कि यह सम्मान केवल एक उत्सव का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का है. इस अवसर पर हमें और अधिक संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले वर्षों में विक्रमोत्सव को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का सबसे बड़ा मंच बनाया जाए.''

यह भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में पर्यटन मारेगा उछाल, 29-30 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव

विक्रमोत्सव 2025 में 300 से अधिक आयोजन हुए

श्री राम तिवारी ने बताया, '' विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत 300 से अधिक विभिन्न सांस्कृतिक एवं बहुआयामी गतिविधियां सम्पन्न हुईं. इस महोत्सव में लाखों लोग भागीदार रहे जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग विक्रमोत्सव से जुड़े. विक्रमोत्सव की बहुआयामी गतिविधियों में मध्यप्रदेश के सभी प्रमुख शिवरात्रि मेले, कलश यात्रा, विक्रम व्यापार मेला, संगीत, नृत्य, वादन, शिवोह्म, आदि-अनादि पर्व समारोह, विक्रम नाट्य समोराह, चित्र प्रदर्शनियां, संगोष्ठी, भारतीय इतिहास समागम, राष्ट्रीय विज्ञान समागम, वेद अंताक्षरी, कोटि सूर्योपासना, शिल्प कला कार्यशाला, प्रकाशन, विक्रम पंचांग, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बोलियों एवं हिन्दी रचनाओं का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 1000 ड्रोन्स की प्रस्तुति व ख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल हैं.

यह भी पढ़ें - ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी-कांग्रेस की राहें एक, पक्ष-विपक्ष की सहमति से प्रस्ताव पारित

प्रधानमंत्री कर चुके हैं सराहना

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमोत्सव की सराहना की थी. उन्होंने कहा था कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य के गौरव और वैभव को जन-जन तक पहुंचाने का यह प्रयास सराहनीय है. उनका शासन काल जन-कल्याण, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है. मध्यप्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में यह आयोजन निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़कर आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा की भावना से परिपूर्ण नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होगा

उज्जैन: एक बार फिर विक्रमोत्सव को एक खास अवार्ड से सम्मानित किया गया है. मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग अंतर्गत आने वाले महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा आयोजित विक्रमोत्सव 2025 को ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड द्वारा " लॉन्गस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर '' से सम्मानित किया है. इसकी जानकारी महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी द्वारा दी गई है.

इससे पहले भी विक्रमोत्सव को वाओ अवॉर्ड एशिया 2025 द्वारा एशिया के शासकीय समारोह के स्पेशल इवेंट में गोल्ड अवॉर्ड मिल चुका है. बात 2024 की करें तो विक्रमोत्सव 2024 को एशिया का बिगेस्ट रिलीजियस अवॉर्ड मिला था.

VIKRAMOTSAVA 2025 UJJAIN AWARDED
सीएम मोहन यादव को कब मिलेगा ये अवार्ड? (Etv Bharat)

सीएम मोहन यादव को कब मिलेगा ये अवार्ड?

ईमैक्स ग्लोबल अवॉर्ड की टीम द्वारा लॉन्गस्टैंडिंग आईपी ऑफ द ईयर अवॉर्ड भोपाल में प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को दिया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संस्कृति सलाहकार और महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक श्रीराम तिवारी ने कहा, '' विक्रमोत्सव 2025 का ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित होना मध्यप्रदेश और भारतीय संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने जैसा है. यह सम्मान इस बात का भी प्रमाण है कि उज्जैन की धरती पर आयोजित विक्रमोत्सव केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा, गौरव और मूल्यों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने का सेतु बन चुका है.

Vikramotsava 2025 Ujjain awarded
मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिलेगा ईमैक्स ग्लोबल अवार्ड से ये सम्मान (Etv Bharat)

इस महोत्सव ने हमारे शास्त्र, कला, संगीत, नृत्य और साहित्य को आधुनिक समय की मांगों के साथ जोड़ा है, जिससे विश्वभर में भारतीय संस्कृति की गरिमा और प्रासंगिकता और अधिक बढ़ी है.''

विदेशी अतिथियों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराया

श्रीराम तिवारी ने आगे कहा, विक्रमोत्सव ने युवाओं को अपनी संस्कृति की जड़ों से जोड़ने का काम किया है और साथ ही विदेशी अतिथियों को भारतीय संस्कृति की गहराई से अवगत कराया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव और विकास के पथ पर आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति ही मध्‍यप्रदेश को गौरवान्वित कर रही है. मैं यह मानता हूं कि यह सम्मान केवल एक उत्सव का नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा का है. इस अवसर पर हमें और अधिक संकल्प लेना चाहिए कि आने वाले वर्षों में विक्रमोत्सव को अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद का सबसे बड़ा मंच बनाया जाए.''

यह भी पढ़ें- मध्यप्रदेश में पर्यटन मारेगा उछाल, 29-30 अगस्त को ग्वालियर में रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव

विक्रमोत्सव 2025 में 300 से अधिक आयोजन हुए

श्री राम तिवारी ने बताया, '' विक्रमोत्सव 2025 अंतर्गत 300 से अधिक विभिन्न सांस्कृतिक एवं बहुआयामी गतिविधियां सम्पन्न हुईं. इस महोत्सव में लाखों लोग भागीदार रहे जबकि सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग विक्रमोत्सव से जुड़े. विक्रमोत्सव की बहुआयामी गतिविधियों में मध्यप्रदेश के सभी प्रमुख शिवरात्रि मेले, कलश यात्रा, विक्रम व्यापार मेला, संगीत, नृत्य, वादन, शिवोह्म, आदि-अनादि पर्व समारोह, विक्रम नाट्य समोराह, चित्र प्रदर्शनियां, संगोष्ठी, भारतीय इतिहास समागम, राष्ट्रीय विज्ञान समागम, वेद अंताक्षरी, कोटि सूर्योपासना, शिल्प कला कार्यशाला, प्रकाशन, विक्रम पंचांग, पौराणिक फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, बोलियों एवं हिन्दी रचनाओं का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन, 1000 ड्रोन्स की प्रस्तुति व ख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल हैं.

यह भी पढ़ें - ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी-कांग्रेस की राहें एक, पक्ष-विपक्ष की सहमति से प्रस्ताव पारित

प्रधानमंत्री कर चुके हैं सराहना

बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्रमोत्सव की सराहना की थी. उन्होंने कहा था कि उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य के गौरव और वैभव को जन-जन तक पहुंचाने का यह प्रयास सराहनीय है. उनका शासन काल जन-कल्याण, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है. मध्यप्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में यह आयोजन निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़कर आत्मविश्वास और कर्तव्यनिष्ठा की भावना से परिपूर्ण नागरिक बनाने में सहायक सिद्ध होगा

For All Latest Updates

TAGGED:

UJJAIN NEWSEMAX GLOBAL AWARDS 2025VIKRAMOTSAVA 2025 UJJAIN AWARDEDMOHAN YADAV GOVTVIKROMOTSAVA 2025 AWARDED GLOBALLY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देवास में महाभारतकालीन श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर, भक्तों ने देखे स्वयंभू प्रतिमा और कुंड के चमत्कार

मध्य प्रदेश के सबसे लंबे फ्लाईओवर ब्रिज पर बाइक-कार से खतरनाक स्टंट, रीलबाज और शराबी भी उमड़े

सिंगरौली में अवैध डीजल का खेल, यूपी और गुजरात से भरकर आते हैं टैंकर

बड़वानी में शिक्षा पर संकट, खंडहर भवनों में चल रहे स्कूल, खतरे में नौनिहालों का जीवन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.