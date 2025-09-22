ETV Bharat / state

आज शादी के बंधन में बंधेंगे विक्रमादित्य सिंह, देखिए सगाई की तस्वीरें

शिमला: हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह पंजाब की अमरीन कौर के साथ सात फेरे लेने वाले हैं. चंडीगढ़ सेक्टर-2 में शादी की रिसेप्शन निर्धारित है. आज सुबह 10 बजे से शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. वहीं, दोपहर 1 बजे से लंच का आयोजन किया गया है.

वहीं, शादी से एक दिन पहले विक्रमादित्य सिंह और डॉक्टर अमरीन कौर की सगाई की तस्वीरें सामने आई हैं. चंडीगढ़ में यह सगाई हुई है. तस्वीरों में विक्रमादित्य सिंह बंद गले वाले लॉग सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं. उनकी दुल्हन गुलाबी परिधान में नजर आ रही हैं. इस सगाई में दोनों पक्षों के करीबी रिश्तेदार नजर आ रहे हैं. सगाई की तस्वीरों में आशा कुमारी भी नजर आ रही हैं. आशा कुमारी वीरभद्र परिवार की करीबी रिश्तेदार हैं.

शादी में शामिल हुए करीबी रिश्तेदार (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)

कौन हैं अमरीन कौर

आज शादी की रस्में होंगी. इस शादी समारोह में कई दिग्गज नेता और खास मेहमान शामिल हो सकते हैं. विक्रमादित्य सिंह की होने वाली दूसरी पत्नी डॉ. अमरीन कौर सेखों पंजाब विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने इंग्लिश और साइकोलॉजी में डबल मास्टर्स किया है. इसके अलावा उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी भी की है. अमरीन कौर चंडीगढ़ सेक्टर-2 निवासी सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंद्र कौर की पुत्री हैं. अमरीन कौर विक्रमादित्य सिंह की पुरानी महिला मित्र हैं. अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है. वहीं, शिमला में विक्रमादित्य सिंह के आवास हॉलीलॉज को भी सजाया गया.