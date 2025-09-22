ETV Bharat / state

आज शादी के बंधन में बंधेंगे विक्रमादित्य सिंह, देखिए सगाई की तस्वीरें

विक्रमादित्य सिंह आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ये शादी समारोह चंडीगढ़ में होगा.

रविवार को हुई विक्रमादित्य सिंह की सगाई
रविवार को हुई विक्रमादित्य सिंह की सगाई (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)
शिमला: हिमाचल प्रदेश के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह आज शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह पंजाब की अमरीन कौर के साथ सात फेरे लेने वाले हैं. चंडीगढ़ सेक्टर-2 में शादी की रिसेप्शन निर्धारित है. आज सुबह 10 बजे से शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. वहीं, दोपहर 1 बजे से लंच का आयोजन किया गया है.

वहीं, शादी से एक दिन पहले विक्रमादित्य सिंह और डॉक्टर अमरीन कौर की सगाई की तस्वीरें सामने आई हैं. चंडीगढ़ में यह सगाई हुई है. तस्वीरों में विक्रमादित्य सिंह बंद गले वाले लॉग सूट पहने हुए नजर आ रहे हैं. उनकी दुल्हन गुलाबी परिधान में नजर आ रही हैं. इस सगाई में दोनों पक्षों के करीबी रिश्तेदार नजर आ रहे हैं. सगाई की तस्वीरों में आशा कुमारी भी नजर आ रही हैं. आशा कुमारी वीरभद्र परिवार की करीबी रिश्तेदार हैं.

शादी में शामिल हुए करीबी रिश्तेदार
शादी में शामिल हुए करीबी रिश्तेदार (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)

कौन हैं अमरीन कौर

आज शादी की रस्में होंगी. इस शादी समारोह में कई दिग्गज नेता और खास मेहमान शामिल हो सकते हैं. विक्रमादित्य सिंह की होने वाली दूसरी पत्नी डॉ. अमरीन कौर सेखों पंजाब विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. उन्होंने इंग्लिश और साइकोलॉजी में डबल मास्टर्स किया है. इसके अलावा उन्होंने साइकोलॉजी में पीएचडी भी की है. अमरीन कौर चंडीगढ़ सेक्टर-2 निवासी सरदार जोतिंद्र सिंह सेखों और सरदारनी ओपिंद्र कौर की पुत्री हैं. अमरीन कौर विक्रमादित्य सिंह की पुरानी महिला मित्र हैं. अमरीन कौर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है. वहीं, शिमला में विक्रमादित्य सिंह के आवास हॉलीलॉज को भी सजाया गया.

रविवार को हुई सगाई
रविवार को हुई सगाई (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)

कौन हैं विक्रमादित्य सिंह

विक्रमादित्य सिंह का जन्म राजपरिवार में हुआ था. 17 अक्टूबर 1989 को छह बार प्रदेश के सीएम रहे राजा वीरभद्र सिंह के घर विक्रमादित्य सिंह का जन्म हुआ. विक्रमादित्य सिंह रामपुर बुशहर रियासत के राजघराने से संबंध रखते हैं. विक्रमादित्य सिंह पिता की राजीनितक और पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. वर्तमान में कैबिनेट मंत्री और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. विक्रमादित्य सिंह ने 2017 में पहली बार चुनाव जीता था.

आज शादी के बंधन में बंधेंगे विक्रमादित्य सिंह
आज शादी के बंधन में बंधेंगे विक्रमादित्य सिंह (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)

सुदर्शना सिंह के साथ हुई थी पहली शादी

गौर रहे कि, विक्रमादित्य सिंह की पहली पत्नी सुदर्शना सिंह है, जो मेवात वंश की राजकुमारी हैं. सुदर्शना सिंह राजस्थान के उदयपुर में राजघराने की बेटी हैं. उनकी पहली शादी 8 मार्च 2019 को विक्रमादित्य के साथ धूमधाम से हुई थी. उदयपुर के कानोता गांव स्थित कनोतागढ़ पैलेस में विवाह समारोह संपन्न हुआ था. हालांकि, वैवाहिक संबंधों में मतभेद आने के बाद मामला जयपुर फैमिली कोर्ट में लंबे समय तक विचाराधीन रहा. उनकी ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई और दोनों के बीच पिछले साल नवंबर 2024 में तलाक हो गया था. फिलहाल, विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. विक्रमादित्य सिंह की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

