ठेकेदारों और PWD अधिकारियों पर क्यों भड़के विक्रमादित्य सिंह? कड़ी करवाई की दी चेतावनी

शिमला में हुए भूस्खलन का मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जायजा लिया. इस दौरान विक्रमादित्य ठेकेदारों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी.

ठेकेदारों और PWD अधिकारियों पर भड़के विक्रमादित्य सिंह
ठेकेदारों और PWD अधिकारियों पर भड़के विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:41 PM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून ने कहर बरपा रखा है. भारी बारिश की वजह से शिमला में जगह-जगह लैंडस्लाइड हो रही है. मंगलवार को हिमलैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में आने से आधा दर्जन गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. ऐसे में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हिमलैंड के पास हुए लैंडस्लाइड का जायजा लेने पहुंचें. इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़क निर्माण के मलबे को चिन्हित जगह पर ही डंप करने की सख्त चेतावनी दी.

विक्रमादित्य सिंह ने ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा, "सड़क निर्माण के मलबे को चयनित जगह पर ही डंप करें. जो ऐसा नहीं करेगा उनके खिलाफ कड़ी करवाई अमल में लाई जाएगी. दोषी ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा, जबकि अधिकारियों को चार्जशीट किया जाएगा. क्योंकि यही मलबा बारिश के पानी के साथ मिलकर तबाही मचा रहा है".

सेब बहुल इलाकों में कई सड़कें बंद

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार सड़कों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है. खासकर सेब बहुल इलाकों में कई सड़कें बंद हैं. उनको खोलने के लिए 20 किलोमीटर की दूरी के बीच एसडीओ जेई तैनात किए गए हैं. ताकि सेब बागवानों को अपना सेब मंडियों तक पहुंचाने में दिक्कत पेश ना आये. धर्मपुर बस अड्डे के बह जाने पर सरकार ने ये फैसला लिया है कि आगे से नदी नालों के 100 मीटर की दूरी पर दफ्तर और मकानों का निर्माण न हो, ताकि नुकसान कम हो.

'आपदा में केंद्र की मदद नाकाफी'

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की मदद तो कर रही है, लेकिन आपदा के हिसाब से ये नाकाफी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल दौरे के दौरान 1500 करोड़ देने का ऐलान किया है. उसके लिए पीएम का धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं. लेकिन जिस तरह की आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है और उससे जो नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश को बड़ी मदद की दरकार है. ताकि राहत पुनर्वास कार्यों में तेजी लाई जा सके.

'हिमाचल में अभी भी हजार से ज्यादा सड़कें बंद'

उन्होंने कहा की हिमाचल प्रदेश में अभी भी हजार से ज्यादा सड़कें बंद है. जिनको खोलने के लिए मशीनरी लगाई हुई है. लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उन सड़कों को खोलने की है, जिन सड़कों के बड़े हिस्से बह गए है. ऐसी सड़कों के लिए आगे से मजबूत दीवारों को लगाने की जरूरत है.

