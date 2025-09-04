शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हुई मुसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है. प्रदेश को सैकड़ों करोड़ों का नुकसान हुआ है. कई लोगों की जान जा चुकी है तो कईयों के घर मलबे में दफन हो चुके हैं. वहीं, प्रदेश की लाइफ लाइन माने जाने वाली सैकड़ों सड़कें लैंडस्लाइड होने से अभी भी बंद है. हिमाचल में वर्तमान में 1638 सड़कें बंद पड़ी है. ऐसे में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मशीनों को एयरलिफ्ट कर सड़कों को खोलने की बात कही है.

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से जगह-जगह लैंडस्लाइड होने से सैकड़ों सड़कें बंद हैं. प्रदेश में आज भी 1638 सड़कें बाधित है, जिन्हें खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा 1300 मशीनरी लगाई गई है. भरमौर क्षेत्र में सड़कें अभी तक बहाल नहीं हो पाई है. भरमौर में जगह-जगह सड़कें बह गई हैं, जिससे मशीनरी नहीं पहुंचा पा रही है. ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी को एयरलिफ्ट करने का फैसला लिया है. ताकि जल्द से जल्द बंद सड़कों को खोला जा सके.

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "प्रदेश में मानसून में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है और काफी सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है. सभी जिलों के अधिकारियों के संपर्क कर उनसे नुकसान का जायजा लिया जा रहा है. मानसून सीजन में लोक निर्माण विभाग को अभी तक ₹2300 करोड़ का नुकसान हो चुका है. भरमौर क्षेत्र में भी काफी नुकसान हुआ है. अभी मैं वहां पर दो दिन का दौरा करके वापस लौटा हूं. सड़कें काफी ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिन्हें खोलने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा भरमौर में सड़कों की बहाली को लेकर जहां मशीनों को एयरलिफ्ट करने की जरूरत है. वहां पर एयरलिफ्ट भी किया जाएगा. ताकि सड़कों को जल्द बहाल किया जा सके".

उन्होंने बताया प्रदेश में चार दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे आज 1638 सड़कें बंद है. शुक्रवार को 650 सड़कों को खोलने प्रयास किया जाएगा. सड़कों को बाहर करने के लिए विभाग दिन-रात काम कर रहा है. सड़कों को खोलने के लिए 1380 मशीनरी लगाई गई है. वहीं, विभाग को बैली ब्रिज खरीदने की भी अनुमति दे दी है. ताकि जहां पर ब्रिज बह गए हैं, वहां पर इन ब्रिज को जल्दी लगाया जाए.

उन्होंने कहा प्रदेश में जो नुकसान हो रहा है, उसका आकलन कर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा और केंद्र सरकार से मांग की जाएगी कि हिमाचल प्रदेश को उसका मुआवजा दिया जाए, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 10 हजार करोड़ बकाया देने का आग्रह किया है. वहीं, हिमाचल का भी ओपीएस, जीएसटी कंपनसेशन जो है, उसे केंद्र सरकार जल्द दें और रिलीफ पैकेज भी जारी करें. ताकि जो आपदा आई है, उससे निपटा जाए.

अब फोरलेन के लिए ज्यादा टनलों का होगा निर्माण

वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में अब जो भी फोरलेन बनेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम निकालने का काम किया जाएगा. नितिन गडकरी ने प्रदेश में बने फोरलेन को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र में फोरलेन को लेकर कटिंग की जा रही है, वह सही नहीं है. 90 डिग्री पर फोरलेन की कटिंग की गई. इसके अलावा बिल्कुल नदी किनारे ही फोरलेन का निर्माण किया गया, जो अभी पानी मे बह गया है. हिमाचल प्रदेश में अब जो फोरलेन बनेंगे, वहां पर इस तरह से काम नहीं होगा. ढली से रामपुर सैंज के लिए जो फोरलेन बनना है, उसमें ज्यादा टनल बनाई जाएगी और ब्रिज लगाए जाएंगे. ताकि पहाड़ो की कटिंग न करनी पड़े.

