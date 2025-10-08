ETV Bharat / state

"अनुराग और मोहतरमा को कोसने में लगे हैं जयराम, उन्हें अब ये लोग ही देंगे जवाब"

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधा.

विक्रमादित्य सिंह का जयराम ठाकुर पर निशाना
विक्रमादित्य सिंह का जयराम ठाकुर पर निशाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 5:23 PM IST

2 Min Read
शिमला: पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बिना किसी का नाम लिए अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर निशाना साधा है, जिसको लेकर सुक्खू सरकार में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि आजकल जयराम ठाकुर अपने नेता अनुराग और मोहतरमा को कोस रहे हैं.

"अपने ही नेताओं को कोसने में लगे जयराम"

दरअसल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, जिस पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "आजकल नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने नेताओं अनुराग ठाकुर और मोहतरमा को कोसने में लगे हैं. कभी अनुराग ठाकुर पर टिप्पणी कर रहे तो कभी मोहतरमा पर टिप्पणी कर रहे हैं. उन्हें ये लोग ही जवाब देंगे".

विक्रमादित्य सिंह का जयराम ठाकुर पर निशाना (ETV Bharat)

"जयराम को बना देते हैं मुख्य न्यायाधीश"

दरअसल, जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे और सत्ता में आने पर कार्रवाई करने की बात कही थी. जिसके जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा जयराम ठाकुर लोक निर्माण विभाग पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं. जयराम को मुख्य न्यायाधीश बना देते हैं और वे सभी को अंदर भेजते रहेंगे.

रिज से पेड़ गायब होने पर विक्रमादित्य की प्रतिक्रिया

शिमला के रिज पर पेड़ गायब करने के आरोपों पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि रिज पर ऐसा कोई पेड़ नहीं था, बल्कि बूटा था, जिसे वहां से शिफ्ट किया गया है. पेड़ को हटाने का सवाल ही नहीं उठता है. यदि ऐसा कोई पेड़ था तो इस मामले को देखा जाएगा.

13 अक्टूबर को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर को रिज पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है, जिसमे कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी शामिल होंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री और प्रदेश के नेता भी शामिल होंगे. प्रदेश भर के लोगों को आमंत्रित किया गया है. इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और 13 अक्टूबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

