सुन्नी अस्पताल में स्थापित होगा क्रिटिकल केयर यूनिट, विक्रमादित्य सिंह ने किया औचक निरीक्षण - VIKRAMADITYA ON CRITICAL CARE UNIT

शिमला जिले के सुन्नी अस्पताल में जल्द क्रिटिकल केयर यूनिट स्थापित होगा. कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज अस्पताल का औचक निरीक्षण किया.

विक्रमादित्य सिंह ने किया सुन्नी अस्पताल का निरीक्षण
विक्रमादित्य सिंह ने किया सुन्नी अस्पताल का निरीक्षण (ETV Bharat)
Published : August 18, 2025 at 4:14 PM IST

शिमला: लोक निर्माण विभाग एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोमवार को सुन्नी में अस्पताल परिसर में प्रस्तावित क्रिटिकल केयर यूनिट स्थान का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्रिटिकल केयर यूनिट की ड्राइंग में बदलाव किया जाए. इसके साथ ही सारी औपचारिकताएं शीघ्र अति शीघ्र पूरी कर नेशनल हेल्थ मिशन को भेजा जाएगा, उसके बाद ही कार्य आवंटित होगा.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, "क्रिटिकल केयर यूनिट केंद्र सरकार द्वारा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की मदद से बनाया जाना प्रस्तावित है. यहां पर 50 बेड की व्यवस्था होगी. यहां जो भवन मौजूद है, उसे केवल उतना ही तोड़ा जाए जितनी आवश्यकता है. उन्होंने पूरे भवन को न तोड़ने के निर्देश दिए".

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

उन्होंने कहा क्रिटिकल केयर यूनिट के स्थापित होने से न केवल सुन्नी क्षेत्र के हजारों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी, बल्कि साथ लगते मंडी क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा. यहां पर रिक्त पदों को भी शीघ्र भरा जाएगा. अस्पताल के कर्मचारियों के आवासों के मरम्मत कार्य के निर्देश भी लोक निर्माण विभाग को दिए. इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी यशपाल रांटा, खंड चिकित्सा अधिकारी मुकेश जायसवाल सहित कई गणमान्य मौजूद रहे.

क्या होता है क्रिटिकल केयर यूनिट?

क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसे गहन चिकित्सा इकाई (ICU) भी कहा जाता है. यह एक विशेष अस्पताल वार्ड है, जहां गंभीर रूप से बीमार या घायल मरीजों को उच्च-स्तरीय चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है. इन इकाइयों में मरीजों को 24 घंटे निगरानी में रखा जाता है और उन्हें जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण जैसे वेंटिलेटर, हृदय मॉनिटर और अन्य उन्नत उपकरणों का उपयोग करके उपचार प्रदान किया जाता है.

क्रिटिकल केयर यूनिट में अनुभवी डॉक्टरों, नर्सों, श्वसन चिकित्सकों और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम मरीजों की देखभाल करती है. सीसीयू में भर्ती मरीजों को सामान्य अस्पताल के मरीजों की तुलना में अधिक गहन और निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है.

क्रिटिकल केयर यूनिट पर 18.83 करोड़ अनुमानित लागत

इस परियोजना पर कुल करीब 18.83 करोड़ रुपए अनुमानित लागत है. इसमें से 13.09 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन लागत है. इसके अलावा अन्य खर्च मशीनरी और उपकरणों पर खर्च किया जाएगा. क्रिटिकल केयर यूनिट दो मंजिला भवन में स्थापित होगा. ग्राउंड फ्लोर में 5 इमरजेंसी बेड, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के 2 बेड और 2 आइसोलेट रूम होंगे. जबकि पहली मंजिल पर 2 डायलिसिस बेड और 24 आइसोलेटेड बेड की सुविधा होगी. वहीं, दूसरी मंजिल पर हाइ डिस्पेंसरी यूनिट 6 बेड और 10 आईसीयू बेड होंगे.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सुन्नी अस्पताल की रोगी कल्याण समिति को राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से एक लाख रुपए का चेक दिया. उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का लक्ष्य समाज हित में हर संभव सहायता करना है और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पद चिन्हों पर चलकर प्रदेश में एक समान विकास करना उनकी प्राथमिकता है. रोगी कल्याण समिति के माध्यम से लोगों को काफी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है.

