शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिमला नगर निगम को छोड़कर प्रदेश में स्थापित सभी शहरी निकायों के वार्डों के परिसीमन व आरक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया है, लेकिन अब प्रदेश में इस चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया है. ये जानकारी शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मानसून सेशन के छठे दिन नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी.

क्यों रोकी चुनावी प्रक्रिया ?

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सरकार ने शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव को अस्थायी रूप से रोका है, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की नवीनतम जनसंख्या आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है. आरक्षण सही तरीके से और न्यायसंगत रूप से लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि आधिकारिक और अद्यतन डेटा के आधार पर ही सीटों का वितरण हो. उन्होंने कहा कि सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोग गठित करने का भी फैसला लिया है. जो उनकी वास्तविक जनसंख्या पर रिपोर्ट देगा. इसलिए, उचित आंकड़े और रिपोर्ट मिलने तक चुनाव प्रक्रिया स्थगित की गई है, ताकि सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

राज्य चुनाव आयोग ने शुरू कर दी थी प्रक्रिया

शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि आयोग की ओर से संबंधित अधिनियमों के प्रावधानानुसार 24 मई, 2025 को प्रदेश में स्थापित सभी शहरी निकायों (नगर निगम शिमला को छोड़कर) के वार्डों के परिसीमन व आरक्षण का कार्यक्रम जारी किया गया. कार्यक्रम के अनुसार परिसीमन की अंतिम तिथि 1 जुलाई और आरक्षण की अंतिम तिथि 11 जुलाई, 2025 निर्धारित की गई थी. इसकी अनुपालना में प्रदेश के 70 शहरी निकायों के वार्डों का निर्धारण कर लिया गया है. जिनमें से 63 नगर निकायों के वार्डों का अंतिम प्रकाशन हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में 8 जुलाई, 2025 को कर दिया गया है और 7 नगर निगमों के वार्डों के परिसीमन की अंतिम अधिसूचना 14 जुलाई, 2025 को राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है.