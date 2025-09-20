ETV Bharat / state

विक्रमादित्य सिंह ने शादी से पहले की कंगना रनौत को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना, आखिर क्या है पूरा माजरा?

हिमाचल के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विदेश दौरे पर सवाल खड़े करने पर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को ये क्या कह दिया?

Vikramaditya Counters Kangana Ranaut Allegations
विक्रमादित्य सिंह का कंगना रनौत पर पलटवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
शिमला: हिमाचल में आपदा से तबाही मची हुई है. एक ओर भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रदेश में अभी भी जनजीवन अस्त-व्यस्त है. सड़कें बाधित होने और सेब समेत विभिन्न फसल बर्बाद होने से लोगों की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. वहीं, दूसरी ओर सूबे में सियासत भी चरम पर है. कंगना रनौत ने प्रदेश के मुखिया समेत मंत्रियों पर आपदा के समय विदेश में सैर-सपाटे के गंभीर आरोप लगाए हैं. कंगना रनौत के आरोपों पर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, सूबे के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है.

शादी से पहले कंगना रनौत को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना

मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत के आरोपों पर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए पलटवार किया है, "ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, हमारी यही प्रार्थना हैं."

कंगना रनौत का हिमाचल के मंत्रियों पर आरोप

मुख्यमंत्री महोदय तो ठीक है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां हैं. वो कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. उनको भी तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए. हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई. खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां हैं? ये बात ठीक नहीं है. उनकी मैं देख रही हूं कि यहां ये रिपोर्ट आ रही है. वहां ये रिपोर्ट आ रही है. वो अपनी शादी पर निकल रहे हैं. फिर कोई हनीमून पर निकल रहा है. लेकिन यहां पर लोगों का क्या होगा. आपदा के समय विदेश घूमने जाना क्या सही है. उन्हें प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है. हिमाचल प्रदेश की जनता का क्या होगा. - कंगना रनौत, भाजपा सांसद, मंडी संसदीय क्षेत्र

विक्रमादित्य सिंह की शादी

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की शादी को लेकर होली लॉज को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है. मेहमान आने शुरू हो गए हैं. हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह रविवार, 22 सितंबर को पंजाब की अमरीन कौर सेखों के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं. अमरीन कौर और विक्रमादित्य सिंह की शादी चंडीगढ़ स्थित निवास में होगी. 22 सितंबर सुबह 10 बजे से शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. वहीं, दोपहर 1 बजे से लंच का आयोजन किया गया है. अमरीन कौर पंजाब विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.

ये भी पढ़ें: "आपदा के समय PWD मंत्री कहां उड़ा रहे... कोई विदेश तो कोई हनीमून पर जा रहा, जनता का क्या होगा"

ये भी पढ़ें: हिमाचल के स्कूलों में मोबाइल बैन, टीचर और स्टूडेंट नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, उल्लंघन करने पर होगी बड़ी कार्रवाई

