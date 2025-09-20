ETV Bharat / state

विक्रमादित्य सिंह ने शादी से पहले की कंगना रनौत को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना, आखिर क्या है पूरा माजरा?

शिमला: हिमाचल में आपदा से तबाही मची हुई है. एक ओर भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड और बाढ़ से प्रदेश में अभी भी जनजीवन अस्त-व्यस्त है. सड़कें बाधित होने और सेब समेत विभिन्न फसल बर्बाद होने से लोगों की परेशानी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. वहीं, दूसरी ओर सूबे में सियासत भी चरम पर है. कंगना रनौत ने प्रदेश के मुखिया समेत मंत्रियों पर आपदा के समय विदेश में सैर-सपाटे के गंभीर आरोप लगाए हैं. कंगना रनौत के आरोपों पर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, सूबे के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है.

कंगना रनौत का हिमाचल के मंत्रियों पर आरोप

मुख्यमंत्री महोदय तो ठीक है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहां हैं. वो कहां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं. उनको भी तो आपदा प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए. हमें वो पूछते रहते हैं कि वो नहीं आई. खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री कहां हैं? ये बात ठीक नहीं है. उनकी मैं देख रही हूं कि यहां ये रिपोर्ट आ रही है. वहां ये रिपोर्ट आ रही है. वो अपनी शादी पर निकल रहे हैं. फिर कोई हनीमून पर निकल रहा है. लेकिन यहां पर लोगों का क्या होगा. आपदा के समय विदेश घूमने जाना क्या सही है. उन्हें प्रदेश की जनता की कोई फिक्र नहीं है. हिमाचल प्रदेश की जनता का क्या होगा. - कंगना रनौत, भाजपा सांसद, मंडी संसदीय क्षेत्र

विक्रमादित्य सिंह की शादी

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह की शादी को लेकर होली लॉज को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है. मेहमान आने शुरू हो गए हैं. हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह रविवार, 22 सितंबर को पंजाब की अमरीन कौर सेखों के साथ सात फेरे लेने जा रहे हैं. अमरीन कौर और विक्रमादित्य सिंह की शादी चंडीगढ़ स्थित निवास में होगी. 22 सितंबर सुबह 10 बजे से शादी के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे. वहीं, दोपहर 1 बजे से लंच का आयोजन किया गया है. अमरीन कौर पंजाब विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं.

