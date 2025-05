ETV Bharat / state

भारत पाक तनाव के बाद विपक्ष ने तोड़ा 'सीजफायर', सुक्खू सरकार के इस मंत्री ने मोदी सरकार से की ये मांग - VIKRAMADITYA ON PARLIAMENT SESSION

विक्रमादित्य सिंह ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : May 14, 2025 at 1:56 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 3:12 PM IST 3 Min Read

शिमला: भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव पैदा हो गया था. भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल स्ट्राइक कर उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया था. भले ही सीजफायर होने के बाद एलओसी पर दोनों देशों के बीच चल रही गोलीबारी रुक गई हो, लेकिन सीजफायर के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार से कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही हैं. तनाव के समय विपक्ष ने मोदी सरकार पर कोई बयान नहीं दिया और पूरा विपक्ष सरकार के साथ नजर आया. अब विपक्ष जुबानी सीजफायर तोड़ता नजर आ रहा है. सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में युवा कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि 'अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की बात कही थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम संबोधन दिया है, उसमें में साफ तौर पर बात नहीं हुई है. पीएम मोदी ने कहा है कि ये सीजफायर अस्थाई है. ऐसे में पूरे विपक्षी दल जिसमें कांग्रेस मुख्य पार्टी है ने तुरंत प्रभाव से लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग रखी है. भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए युद्ध जैसे हालात में पूरा विपक्ष सरकार के साथ संकट की घड़ी में खड़ा रहा है. इसकी बात की एकता अब सदन में भी दिखाने की जरूरत है, ताकि सभी सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के नेता आगे की नीति को लेकर सदन में चर्चा कर सकें. सीजफायर पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को लेकर भी सदन में मंथन होना चाहिए.' विक्रमादित्य सिंह ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की (ETV Bharat) 140 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के साथ

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 'पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जो पूरा प्रकरण भारत की सीमा पर घटा है, उसके फलस्वरूप सेना ने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए तबाह किया है. आतंकवाद के खिलाफ सेना की इस कार्रवाई को पूरे देश ने सराहा है. ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है. देश और प्रदेश के 140 करोड़ लोग एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ हैं.' तुर्की से सेब आयात पर तुरंत प्रभाव से लगे प्रतिबंध लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 'हिमाचल के सेब देश भर के विभिन्न राज्यों में जाता है, लेकिन जब विदेश से आयात होने वाले सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाती है तो उसका सीधा नुकसान बागवानों को होता है. अमेरिका, चीन का सेब तो भारत में आ ही रहा है, लेकिन तुर्की से भी भारत में सेब आ रहा है, जो एक चिंता का विषय है. भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए युद्ध जैसे हालातों के बीच पूरे देश और हिमाचल ने देखा है कि किस तरह से तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा है. फिर चाहे वो ड्रोन हो या अन्य तरह की सहायता तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है. तुर्की से भारी मात्रा में सेब भारत में आ रहा है, जिसका सीधा नुकसान हिमाचल को उठाना पड़ रहा है. इसलिए तुर्की से आयात होने वाले सेब पर तुरंत प्रभाव से रोक लगानी चाहिए. इस विषय को मुख्यमंत्री सहित हम भी पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार से उठाएंगे.' ये भी पढ़ें: मंडी में कुदरत का कहर! आंधी-तूफान और ओलावृष्टि से बागवानों को 5 करोड़ का नुकसान

