शादी के बाद पहली बार पत्नी संग 'राज दरबार' पहुंचे राजकुमार विक्रमादित्य सिंह, माता प्रतिभा सिंह ने उतारी विशेष आरती
शादी के बाद अपनी धर्मपत्नी अमरीन कौर के साथ पहली बार रामपुर पहुंचे विक्रमादित्य सिंह. निभाई गई पारंपरिक रस्में.
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी धर्मपत्नी अमरीन कौर शादी के बाद पहली बार सोमवार (29 सितंबर) को रामपुर बुशहर पहुंचे. रामपुर पहुंचने पर नवविवाहित दंपति का भव्य स्वागत किया गया. शादी के पहली बार गृह क्षेत्र रामपुर पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने पारम्परिक अंदाज में उनका अभिनंदन किया. पूरे नगर में इस अवसर को लेकर उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला.
माता प्रतिभा सिंह ने उतारी नवविवाहित दंपति की आरती
हिमाचल के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्व. वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने नवविवाहित दंपति की आरती उतारी. इसके साथ ही गृह प्रवेश के अवसर पर पारंपरिक रस्में भी निभाई गई. स्थानीय पुजारियों ने पूजा-अर्चना कर नवदंपति के सुखद दांपत्य जीवन की मंगल कामना दीं. इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर दोनों का स्वागत किया गया.
नवविवाहित दंपति ने रामपुर वासियों का जताया आभार
इस खास मौके पर हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह की पत्नी अमरीन कौर ने रामपुर वासियों की गर्मजोशी के लिए आभार जताया. अमरीन कौर ने कहा कि, हिमाचली संस्कृति और यहां के लोगों का अपनापन मेरे लिए अविस्मरणीय रहेगा.
वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि, "रामपुर की जनता ने हमेशा हमें अपार स्नेह और समर्थन दिया है. प्रदेश के विकास और विशेषकर रामपुर क्षेत्र की प्रगति के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा. प्रदेश की सरकार सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है."
रामपुर वासियों ने खास अंदाज में किया नवविवाहित दंपति का स्वागत
सुबह से ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थक और ग्रामीण मुख्य मार्गों पर एकत्र हो गए थे. जैसे ही मंत्री विक्रमादित्य सिंह और उनकी धर्मपत्नी अमरीन कौर का काफिला रामपुर पहुंचा, ढोल-नगाड़ों और पारम्परिक वाद्य यंत्रों की गूंज चारों ओर सुनाई देने लगी. इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने विवाह गीतों की मधुर धुनों के साथ नवदंपति का स्वागत किया. नगर के लोगों ने फूल मालाओं और हिमाचली टोपी से सजाकर दोनों का अभिनंदन किया.
इस खास मौके पर स्व. वीरभद्र सिंह को याद कर भावुक हुए लोग
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मौके को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह, जो प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, अपने गृह क्षेत्र के लोगों के बीच हमेशा विशेष स्थान रखते हैं. PWD मंत्री के समर्थकों ने उनके पिता, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की यादें ताजा करते हुए भावुकता भी व्यक्त की. पूरे क्षेत्र में इस अवसर को लेकर उत्सव का माहौल बना रहा. रामपुर वासियों के लिए यह दिन यादगार बन गया, जब उन्होंने नवदंपति का परंपरा और संस्कृति के साथ स्वागत किया.
