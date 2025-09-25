ETV Bharat / state

विकास शील नए मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश

अमिताभ जैन 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं.

New Chief Secretary Chhattisgarh
विकास शील (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 8:50 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ शासन ने बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए आईएएस अधिकारी विकास शील (1994 बैच) को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. वे आगामी 30 सितंबर 2025 से सेवानिवृत्त हो रहे वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन (IAS 1989) का स्थान लेंगे.

अमिताभ जैन होंगे 30 सितंबर को रिटायर: लंबे समय से राज्य के प्रशासनिक तंत्र का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ जैन 30 सितंबर 2025 की अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाएंगे. उनके रिटायरमेंट के बाद यह अहम जिम्मेदारी विकास शील को सौंपी गई है.

छत्तीसगढ़ सरकार का आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

विकास शील को मिली बड़ी जिम्मेदारी: 1994 बैच के IAS अधिकारी विकास शील वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में विभिन्न अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं. शासन ने आदेश जारी कर उन्हें मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा है. आदेश राज्यपाल के नाम से जारी हुआ है और इसे शासन सचिव राजेश कुमार ने हस्ताक्षरित किया है.

विभागों और अधिकारियों को भेजी गई सूचना: सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी इस आदेश की प्रतिलिपि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, महालेखाकार, सभी संभागायुक्त, कलेक्टरों, आयुक्त जनसंपर्क, उच्च न्यायालय, गृह विभाग समेत संबंधित विभागों को भेजी गई है.

नए मुख्य सचिव से उम्मीदें: विकास शील के कार्यभार संभालने के साथ ही राज्य शासन को उम्मीद है कि प्रशासनिक दक्षता और नीतिगत फैसलों में तेजी आएगी. खासकर विकास योजनाओं, निवेश और औद्योगिक नीति के क्रियान्वयन में उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा.

यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के लिए प्रशासनिक दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि मुख्य सचिव का पद राज्य की नीतिगत और प्रशासनिक कार्यप्रणाली का सबसे अहम केंद्र बिंदु होता है.

